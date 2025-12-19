Pedro García cuenta qué habría dicho Guillermo Enrique en la interna de Alianza Lima para ser borrado: "No jugó más"
El periodista señaló que Guillermo Enrique habría insultado tras una derrota con Alianza Lima y su accionar no gustó a varios jugadores del plantel, por lo que no volvió a tener minutos.
Ya pasaron algunos días desde que Guillermo Enrique se fue de Alianza Lima, pero su partida continúa generando tema de conversación. El argentino fue noticia en las últimas semanas como blanquiazul por una presunta pelea con Paolo Guerrero. Si bien reconoció que tuvo unas diferencias con el delantero, señaló que no pasó a mayores como se quiso sobredimensionar en su momento. Al respecto, el periodista Pedro García reveló qué es lo que habría pasado en la interna con Enrique.
Si bien anticipó que no es una información confirmada, García contó que Guillermo Enrique habría insultado en el vestuario después de una derrota de Alianza. Su actitud no gustó a varios dentro el plantel, por lo que fue borrado y no volvió a tener minutos en el primer equipo.
Pedro García qué habría pasado con Guillermo Enrique en Alianza Lima
En una reciente edición del programa 'Fútbol excitante', Pedro García comenzó hablando sobre el control de la disciplina en Argentina y en el fútbol peruano. Para el periodista, en nuestro país, no existe mano dura con las conductas negativas de los futbolistas.
"En Argentina te avisan, a la primera y a la segunda, no. A la tercera, chau. En Alianza no fue así, no es como en Argentina, donde te botan en cierto punto. Acá no hay control, no te botan nunca. Me parece que lo que habló Enrique que, por cierto, no sé por qué lo han sacado (…)", dijo en un primer momento.
Posteriormente, habló sobre el caso de Enrique en el equipo blanquiazul. "Lo tengo solamente chismeado, no sabido, son cosas diferentes. No voy a vender humo diciendo que yo sé, pero sí me llegó la versión que en cierto partido, Enrique entró asado tras una derrota y mandó a la mie* al aire. Me imagino que dijo: 'ahí está, pues'. Algo de eso. Cuando esas cosas pasan, hay uno que salta, un intercambio. Quizás eso incluyó una mandada a la mie* a dos. No sé si a Gorosito, un referente o a Guerrero. No sé a quién, pero eso lo borró del equipo. No jugó más", concluyó.
¿Qué dijo Guillermo Enrique sobre su cruce con Paolo Guerrero?
En diálogo con el programa 'En pared', de TV Perú Deportes, Guillermo Enrique aceptó que tuvo un altercado con Paolo Guerrero, pero no pasó a mayores. Es más, aseguró que al día siguiente estuvieron bromeando como siempre lo hacían.
"Justamente sí tuvimos ese cruce, que no fue así como salieron a exagerar los periodistas, diciendo que nos fuimos a los golpes, que nos peleamos mal…Agrandaron totalmente eso, pero al siguiente día nos acercamos los dos y hablamos como personas totalmente civilizadas", confesó.
"Nos dimos un abrazo y al momento nos estábamos cargando otra vez. Los futbolistas somos así, nos podemos pelear un día y al siguiente hablamos y nos pedimos disculpas. Salí a descartar esos rumores por un tema de cuidar mi imagen y la de Paolo. Es una gran persona que yo respeto demasiado en lo futbolístico y en lo personal, conmigo siempre se llevó bien", añadió.