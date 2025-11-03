HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Jefferson Farfán, Luis Advíncula y Roberto Guizasola fueron sorprendidos por la explosión de una bombarda en pleno programa en vivo

Luis Advíncula fue entrevistado en ‘Enfocados por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, pero la conversación se interrumpió repentinamente tras una explosión de bombarda en las afueras del barrio de La Boca.

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, junto a Luis Advíncula, se llevaron una sorpresa por la explosión de una bombarda.
Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, junto a Luis Advíncula, se llevaron una sorpresa por la explosión de una bombarda.

Durante el último programa de ‘Enfocados’, Luis Advíncula fue entrevistado por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en las afueras del estadio La Bombonera de Boca Juniors. En la conversación, habló sobre su trayectoria y los planes que tiene a futuro. Sin embargo, en plena transmisión en vivo, las y los conductores se sorprendieron al escuchar un fuerte estruendo causado por la explosión de una bombarda.

El momento preciso que se escuchó a lo lejos un estruendo por la bombarda

La entrevista al popular ‘Bolt’ era uno de los episodios más esperados por los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, quienes anhelaban realizarla desde hace mucho tiempo. El actual lateral derecho de Boca Juniors vive una intensa temporada con el conjunto ‘xeneize’, en su objetivo de clasificar a la Copa Libertadores del próximo año. En ese contexto, ambos exintegrantes de la selección peruana viajaron a Buenos Aires para vivir la experiencia en el tradicional barrio de La Boca.

PUEDES VER: Luis Advíncula asegura que verá opciones distintas a Sporting Cristal si regresa a Perú: “Si no me quieren…”

lr.pe

Cuando todo parecía transcurrir con normalidad, a mitad de la entrevista y mientras la conversación se desarrollaba con naturalidad, se escuchó el grito de un aficionado en la calle, justo en el momento en que explotó una bombarda. El estruendo provocó una reacción inmediata de Jefferson Farfán, Luis Advíncula y Roberto Guizasola, quienes exclamaron con sorpresa ante el inesperado sonido.

La reacción de Jefferson Farfán

El exfutbolista Jefferson Farfán fue quien resultó más afectado por el incidente, pues no supo hacia dónde correr al escuchar el fuerte estallido. Posteriormente, los tres salieron a buscar al responsable del estruendo, aunque las risas no tardaron en aparecer. Minutos después, tomaron lo ocurrido con humor y lo recordaron como una divertida anécdota del encuentro.

PUEDES VER: Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: "El 'blanco' ahora hace jodas"

lr.pe

''Oe, estamos en pleno programa'', exclamó la ‘Foquita’, quien añadió la frase con un tono burlón. Por su parte, Roberto Guizasola y Luis Advíncula no pudieron contener la risa y se tomaron con humor el inesperado momento.

Los protagonistas del programa del 2 de noviembre de Enfocados se llevaron un gran susto, pero las risas no faltaron. El divertido momento rápidamente fue compartido por los usuarios, quienes crearon varios clips virales en distintas redes sociales.

