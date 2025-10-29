HOYSuscripcion LR Focus

Revelan la impresionante cifra que Jefferson Farfán habría gastado en el video de su cumpleaños junto a Xiomy Kanashiro

Jefferson Farfán no habría escatimado gastos para que su fiesta de cumpleaños número 41 en Estados Unidos, junto a Xiomy Kanashiro e hijos, fuera una celebración a lo grande. 

Jefferson Farfán festejó un cumpleaños a lo grande en Estados Unidos. Foto: Composición LR/Instagram.
Jefferson Farfán festejó un cumpleaños a lo grande en Estados Unidos. Foto: Composición LR/Instagram.

Jefferson Farfán festejó su cumpleaños número 41 en Miami, Estados Unidos, junto a su novia Xiomy Kanashiro y dos de sus hijos: Maialen y Adriano Farfán. La celebración estuvo llena de lujos, momentos memorables y actividades exclusivas, entre ellas, la grabación de un video especial para inmortalizar la fecha especial.  

De acuerdo con un informe de ‘América hoy’, el exfutbolista habría desembolsado la impresionante suma de $21.000 solo en la compra de un reloj y alquiler de un yate y camioneta, con el fin de que la producción de su video de cumpleaños fuera de primer nivel.

Hija mayor de Jefferson Farfán celebra el tricampeonato de la U, en el día del cumpleaños de su papá

lr.pe

Jefferson Farfán habría gastado $/21.000 en la grabación de su video de cumpleaños

El video de cumpleaños que Jefferson Farfán compartió en redes sociales ha sido elogiado por los usuarios, quienes destacaron que parece una breve película por la calidad de grabación y la atención a los detalles.

El exfutbolista no escatimó gastos: primero alquiló un yate de la marca Samboat que le costó $3,190, para disfrutar de un paseo en la playa junto a Xiomy Kanashiro y sus amigos. Luego rentó una camioneta Rolls-Royce modelo Cullinan, cuyo costo por día es de $1.200, para disfrutar de las calles de Miami con total lujo.

Además, destinó $10.000 en la compra de un reloj Franck Muller, que completó su elegante outfit de cumpleaños. El informe de ‘América hoy’ afirmó que solo estos lujos le habrían costado a la ‘foquita’ uno $21.000, sin contar el pago al camarógrafo y editor que captaron las tomas y edición del video.

Jefferson Farfán comparte cómo celebra su cumpleaños en Miami junto con Xiomy Kanashiro: "Mi día"

lr.pe

Maialen Farfán ‘traicionó’ a su padre Jefferson el día de su cumpleaños

El último domingo 26 de octubre, Jefferson Farfán cumplió 41 años. Sin embargo, la alegría no fue completa para el exfutbolista, ya que ese mismo día Universitario, clásico rival de Alianza Lima, se coronó tricampeón del fútbol peruano.

Lo que más sorprendió a los seguidores fue la reacción de su hija mayor, Maialen Farfán, quien compartió en sus historias de Instagram una foto del equipo crema celebrando su título, dejando claro que simpatiza por ellos y no por el club blanquiazul, donde su padre es considerado ídolo. Muchos usuarios lo tomaron como una curiosa ‘traición’ de Maialen Farfán a su padre.  

