HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2
Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2     Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2     Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2     
Deportes

Prensa paraguaya y su curioso calificativo para Alianza Lima tras ser rival de 2 de Mayo en la Copa Libertadores: "De los más tradicionales"

Los medios Versus destacaron la historia de Alianza Lima como un club histórico del fútbol peruano, esto tras conocerse que serán rivales en Copa Libertadores.

Alianza Lima deberá enfrentar a 2 de Mayo de Paraguay en su debut en la fase previa de Copa Libertadores. Foto: composición LR/Alianza Lima/2 de Mayo/Versus
Alianza Lima deberá enfrentar a 2 de Mayo de Paraguay en su debut en la fase previa de Copa Libertadores. Foto: composición LR/Alianza Lima/2 de Mayo/Versus

Alianza Lima debutará en la primera fase de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo, en una serie a ida y vuelta. Aunque el rival aparece como accesible para su estreno en el torneo, el cruce ha generado ilusión en Paraguay. Medios de ese país han destacado el trabajo del entrenador Pedro Juan Caballero, quien logró clasificar al club por primera vez a esta competencia.

Asimismo, medios como Versus no dudaron en referirse al conjunto blanquiazul, al que calificaron como un equipo histórico del fútbol peruano. Además, resaltaron la trayectoria y la importancia institucional que tiene Alianza Lima.

PUEDES VER: Néstor Gorosito rompe su silencio tras su salida de Alianza Lima y se queja sobre venta de Erick Noriega: "Era un jugador importantísimo"

lr.pe

¿Qué dice la prensa paraguaya sobre Alianza Lima?

Así reaccionó la prensa paraguaya. Foto: Versus

Así reaccionó la prensa paraguaya. Foto: Versus

En su nota, el diario Versus, resaltó que 2 de Mayo se deberá enfrentar a Alianza Lima y lo calificó como uno de los equipos "más tradicionales".

"El Gallo Norteño ya conoce a su rival en la fase 1 de la Copa, donde tendrá que lidiar en dos partidos de ida y vuelta contra el Alianza Lima de Perú, uno de los más tradicionales de ese país", se lee en su nota periodista.

Además, informaron que en caso de superar al conjunto blanquiazul, les tocará volver a enfrentarse a un club peruano. "En caso de avanzar de fase, el Gallo chocará en la fase 2 contra el Sporting Cristal, otro rival de Perú. 

PUEDES VER: DT de 2 de Mayo califica de histórico a Alianza Lima en la Copa Libertadores, pero no lo asusta: "No hay nada que temer"

lr.pe

¿Cuándo jugará Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores?

El partido de ida se jugará en suelo paraguayo, mientras que la revancha se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, donde se conocerá al ganador de la serie. La Conmebol informó que los encuentros están programados entre el 4 y el 11 de febrero de 2026, aunque aún no se han confirmado las fechas exactas. Cabe resaltar que el debutante 2 de Mayo llega tras perder la final de la Copa Paraguay ante General Caballero.

Notas relacionadas
DT de 2 de Mayo califica de histórico a Alianza Lima en la Copa Libertadores, pero no lo asusta: "No hay nada que temer"

DT de 2 de Mayo califica de histórico a Alianza Lima en la Copa Libertadores, pero no lo asusta: "No hay nada que temer"

LEER MÁS
Alianza Lima vs. 2 de Mayo: rival confirmado en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: rival confirmado en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Néstor Gorosito rompe su silencio tras su salida de Alianza Lima y se queja sobre venta de Erick Noriega: "Era un jugador importantísimo"

Néstor Gorosito rompe su silencio tras su salida de Alianza Lima y se queja sobre venta de Erick Noriega: "Era un jugador importantísimo"

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

LEER MÁS
Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Néstor Gorosito rompe su silencio tras su salida de Alianza Lima y se queja sobre venta de Erick Noriega: "Era un jugador importantísimo"

Néstor Gorosito rompe su silencio tras su salida de Alianza Lima y se queja sobre venta de Erick Noriega: "Era un jugador importantísimo"

LEER MÁS
DT de 2 de Mayo califica de histórico a Alianza Lima en la Copa Libertadores, pero no lo asusta: "No hay nada que temer"

DT de 2 de Mayo califica de histórico a Alianza Lima en la Copa Libertadores, pero no lo asusta: "No hay nada que temer"

LEER MÁS
Así quedó el sorteo de la Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal por la fase 2 del torneo

Así quedó el sorteo de la Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal por la fase 2 del torneo

LEER MÁS
Diego Rebagliati explicó por qué Pedro Gallese decidió fichar por Deportivo Cali: "Le han hecho una oferta brutal"

Diego Rebagliati explicó por qué Pedro Gallese decidió fichar por Deportivo Cali: "Le han hecho una oferta brutal"

LEER MÁS
Sporting Cristal presenta a Gabriel Santana y Julio César Uribe anuncia llegada de 2 extranjeros más: "El próximo año será como lo queremos"

Sporting Cristal presenta a Gabriel Santana y Julio César Uribe anuncia llegada de 2 extranjeros más: "El próximo año será como lo queremos"

LEER MÁS
Alianza Lima vs. 2 de Mayo: rival confirmado en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: rival confirmado en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hijos de magistrados y servidores participan en concurso “Dibuja la navidad”

Rusia respalda a Venezuela y advierte a Estados Unidos no cometer un “error fatal” tras bloqueo petrolero

TRANSMISIÓN Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: conoce los rivales de Alianza y Cristal

Deportes

TRANSMISIÓN Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: conoce los rivales de Alianza y Cristal

Diego Rebagliati explicó por qué Pedro Gallese decidió fichar por Deportivo Cali: "Le han hecho una oferta brutal"

Jorge Fossati reaparece para hablar sobre su salida de Universitario y le responde a Carlos Galván: "Se ha mentido tanto"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNJ presenta proyecto de ley para que el Poder Judicial no intervenga en sus sanciones y nombramientos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Caso Odebrecht: Fiscalía presenta acusación contra Gonzalo Monteverde por presunto lavado de activos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025