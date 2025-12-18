Prensa paraguaya y su curioso calificativo para Alianza Lima tras ser rival de 2 de Mayo en la Copa Libertadores: "De los más tradicionales"
Los medios Versus destacaron la historia de Alianza Lima como un club histórico del fútbol peruano, esto tras conocerse que serán rivales en Copa Libertadores.
Alianza Lima debutará en la primera fase de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo, en una serie a ida y vuelta. Aunque el rival aparece como accesible para su estreno en el torneo, el cruce ha generado ilusión en Paraguay. Medios de ese país han destacado el trabajo del entrenador Pedro Juan Caballero, quien logró clasificar al club por primera vez a esta competencia.
Asimismo, medios como Versus no dudaron en referirse al conjunto blanquiazul, al que calificaron como un equipo histórico del fútbol peruano. Además, resaltaron la trayectoria y la importancia institucional que tiene Alianza Lima.
¿Qué dice la prensa paraguaya sobre Alianza Lima?
Así reaccionó la prensa paraguaya. Foto: Versus
En su nota, el diario Versus, resaltó que 2 de Mayo se deberá enfrentar a Alianza Lima y lo calificó como uno de los equipos "más tradicionales".
"El Gallo Norteño ya conoce a su rival en la fase 1 de la Copa, donde tendrá que lidiar en dos partidos de ida y vuelta contra el Alianza Lima de Perú, uno de los más tradicionales de ese país", se lee en su nota periodista.
Además, informaron que en caso de superar al conjunto blanquiazul, les tocará volver a enfrentarse a un club peruano. "En caso de avanzar de fase, el Gallo chocará en la fase 2 contra el Sporting Cristal, otro rival de Perú.
¿Cuándo jugará Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores?
El partido de ida se jugará en suelo paraguayo, mientras que la revancha se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, donde se conocerá al ganador de la serie. La Conmebol informó que los encuentros están programados entre el 4 y el 11 de febrero de 2026, aunque aún no se han confirmado las fechas exactas. Cabe resaltar que el debutante 2 de Mayo llega tras perder la final de la Copa Paraguay ante General Caballero.