Universitario dominó de inicio a fin el Torneo Clausura 2025 y se consagraron tricampeones de la Liga 1. Una de las piezas claves para lograr la gesta fue Álex Valera. El '9' destacó en el once titular de Jorge Fossati con su 17 goles en la temporada e incluso bancó al experimentado Diego Churín. 'Valegol' se adaptó rápido al sistema de juego 1-3-5-2 y anotó el gol de título.

Álex Valera vive el mejor momento de su carrera. El 'tri' lo pone en un lugar especial y la celebración estuvo a la altura de los campeones. Justamente, Valera reveló el motivo del popular 'bailecito' que se viralizó en Tarma luego de derrotar a ADT.

¿Qué dijo Álex Valera sobre el bailecito que realizó Universitario en Tarma?

Valera comandó el ataque de la 'U' y también lideró un peculiar bailecito que hizo recordar a la icónica celebración de Fernando Gaibor en la Bombonera, tras eliminar a Boca Juniors de la Copa Libertadores. El delantero de 29 años reveló la razón de los pasos.

"Fue de la nada en realidad. Yo le dije a la gente, luego del remontar en Tarma, celebremos con un bailecito y todos me siguieron. La gente estaba eufórica, lo hicimos y salió lindo. Tratamos de no hablar, ya que la boca castiga y por eso vamos tranquilos. Siempre celebramos a fin de año", enfatizó Álex Valera en el podcast 'En La Barra con Black'.

¿Qué sintió Álex Valera en el gol?

Asimismo, explicó su sentir al meter el gol del tricampeonato. "Fue una sensación increíble. La verdad estaba cansado y con ese gol sentí paz. Había mucha presión y ese partido en Tarma lo comenzamos perdiendo. Me arrodillé de lo cansado que estaba", reveló Álex Valera.

¿Qué dijo Álex Valera sobre su futuro en Universitario?

"Me gustaría quedarme, pero si hay otra oportunidad y es para bien del equipo y para mí, y si el club tiene otras aspiraciones, aceptaría el reto, pero si me toca quedarme, lo haré. Amo estar aquí, siempre me entrego al 100%, así que a esperar lo que pase más adelante. Yo todavía tengo contrato, así que mi cabeza está con la 'U'", contó.