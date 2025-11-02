HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Cecilio Waterman desborda emoción tras histórico título en Chile y recuerda su paso por Alianza Lima: "Fui a Perú y lo pasé mal"

"Coquimbo me recibió y ahora es campeón de Chile", fueron las emotivas declaraciones del exgoleador de Alianza Lima tras consagrarse en el balompié sureño.

Cecilio Waterman jugó por Alianza Lima durante la temporada 2024. Foto: composición LR/TNT Sports Chile/AFP
Cecilio Waterman tuvo su revancha en el fútbol chileno. En el 2024, el delantero panameño decidió probar suerte en Alianza Lima; sin embargo, los resultados no fueron los que esperaba y el veloz atacante decidió retornar al país sureño. En esta ocasión la historia fue muy distinta.

Este domingo 2 de noviembre, Coquimbo Unido derrotó 2-0 a Unión La Calera y se consagró por primera vez en su historia campeón nacional. El exjugador blanquiazul fue la gran figura y el goleador del equipo en la temporada.

PUEDES VER: Jugadores de Alianza Universidad se fueron a los golpes en pleno partido: 'Hubo un cabezazo y varios puñetes'

lr.pe

Waterman recuerda su paso en Alianza tras histórico título en Chile

"Estoy agradecido con la gente de Chile que me trató siempre de la mejor manera. El año pasado fui a Perú, me lesioné, la pasé mal. Fui a América de Cali y no me dieron nada por el hombro... Coquimbo me recibió y, mira, ahora es campeón del fútbol chileno.", afirmó el atacante en diálogo con TNT Sports.

Por otra parte, Cecilio Waterman se mostró muy emocionado por el título que consiguió con Coquimbo Unido. Además, remarcó cómo lograron superar las críticas.

"Como grupo nos hicimos fuertes, pudimos entender los momentos del partido cuando se nos complicaba. Cuando teníamos que defender, defendimos; cuando teníamos que atacar, atacamos… Es lindo lo que estamos viviendo", indicó.

"Esta es una alegría inmensa, recuerdo que en la primera fecha había muchas críticas al comienzo, dejé de dar entrevistas porque me enfoqué en lo mío, pido disculpas si no respondí… pero estaba esperando este momento, trabajé fuerte, humildemente se vieron los frutos en la cancha, le agradezco a mis compañeros y al cuerpo técnico", concluyó.

PUEDES VER: DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: 'Se ha ofrecido voluntariamente'

lr.pe

¿Cuántos goles tiene Cecilio Waterman en Chile?

Desde su arribo al conjunto 'Pirata', el delantero de la selección de Panamá registró 12 goles en 29 partidos oficiales.

¿En qué clubes jugó Cecilio Waterman?

Cecilio Waterman tuvo oportunidad de pasear su fútbol por países como Uruguay, Chile y Perú.

  • Sporting San Miguelito (2010-2011)
  • Fénix (2012-2017)
  • Venados (2017)
  • Defensor Sporting (2018)
  • Plaza Colonia (2019)
  • Universidad de Concepción (2020)
  • Everton (2021)
  • Cobresal (2022-2023)
  • Alianza Lima (2024)
  • Coquimbo Unido (2025-actualidad).
