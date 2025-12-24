HOYSuscripcion LR Focus

Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
PSG sorprende con insólita propuesta a Luis Enrique: el campeón de la Champions League planea ofrecerle el primer contrato vitalicio

La directiva del PSG explora un contrato inédito con el técnico español, ya que extenderían su vínculo de forma permanente para que siga al mando del campeón de la UCL.

Luis Enrique podría quedarse toda la vida en el PSG con novedoso contrato. Foto: Lr/ESPN
PSG firmó un espectacular año con la Champions League, en la Copa Intercontinental y en el Mundial de Clubes 2025. Sin duda, la millonaria inversión terminó dando sus frutos. Por este motivo, la institución parisina piensa quedarse con Luis Enrique con un contrato nunca antes visto. El entrenador español fue clave para poner al monarca de la Ligue 1 en lo más alto de Europa y el mundo. La confianza que transmite y su buena lectura de juego hicieron que se ganara el respeto de todos.

PSG en poco tiempo conquistó la Champions League con Dembélé y Vitinha. Además, el excampeón con Barcelona no tuvo inconvenientes en dejar ir a Kylian Mbbapé. El popular club francés priorizó lo colectivo y dejaron trabajar tranquilo a Luis Enrique sin ninguna presión.

¿Cuál será el inédito contrato que tendrá Luis Enrique en PSG?

El vínculo de Luis Enrique con el club se extiende por un año adicional, sin embargo, la institución busca fortalecer su relación con el técnico español y disipar cualquier incertidumbre respecto a su futuro. La directiva considera que ha hallado al entrenador perfecto y pretenden ofrecerle un contrato vitalicio. De este modo, existe la posibilidad que el catalán se jubile en París. Un buen sueldo y un espectacular proyecto.

¿Luis Enrique fue el mejor entrenador en la historia del PSG?

Luis Enrique ha sido reconocido como el Entrenador del Año en la gala del Balón de Oro y en los premios FIFA The Best, consolidando su estatus como favorito para los Globe Soccer Awards, que se celebrarán a finales de diciembre. Este respaldo a nivel internacional fortalece la decisión de la directiva del Paris Saint-Germain de garantizar su permanencia en el club.

En el transcurso del último año, el Paris Saint-Germain (PSG) ha enriquecido su palmarés con varios títulos destacados, incluyendo la Liga de Campeones, la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, esta última obtenida tras vencer al Flamengo. Sin embargo, el único trofeo que se les escapó fue el Mundial de Clubes, ya que el equipo parisino perdió ante Chelsea. A pesar de esta derrota, el balance de la temporada se presenta como excepcional y digno de reconocimiento.

