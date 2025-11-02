En medio de su salida del Orlando City, Pedro Gallese brindó una entrevista el comentarista César Vivar, mientras su futuro aún es incierto. Aunque se rumorea que varios equipos importantes de la Liga 1 estarían interesados en él, por ahora no hay nada confirmado. Durante la conversación, el periodista realizó una dinámica con el arquero de la selección peruana, quien sorprendió al tener que elegir entre ser presidente de Alianza Lima o de la Federación Peruana de Fútbol.

Además, Gallese respondió sobre otros temas, como lo que le gustaría hacer en el futuro, y se animó a opinar sobre la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo. Aunque evitó elegir a un ganador, confesó que, por amistad con Facundo Torres, su excompañero en Orlando City, espera que Palmeiras se quede con el título, aunque admitió que le agradan ambos equipos.

Pedro Gallese escoge entre ser presidente de Alianza Lima o de la FPF

Durante una entrevista con César Vivar en el programa 'Así es el fútbol', Gallese fue preguntado si le gustaría asumir la presidencia de Alianza Lima o de la Federación Peruana de Fútbol. Su respuesta llamó la atención de muchos: “Los dos están buenos, pero me inclinaría por la Federación”.

Pedro Gallese deja emotivo mensaje tras dejar Orlando City

Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí desde el primer día. Orlando City me hizo sentir en casa: el cariño de la afición, el apoyo de mis compañeros, el trabajo de cada persona dentro del club... Todo eso me acompañará siempre", se lee al inicio del mensaje que subió a sus redes sociales.

"Sinceramente, me sorprendió la decisión de no seguir juntos. No lo esperaba, pero entiendo que así es el fútbol y como lo manejan. A veces toca cerrar etapas, incluso cuando uno siente que todavía tiene más para dar", agregó.

"Me voy con el corazón lleno de gratitud, con recuerdos increíbles y con la satisfacción de haberlo dado todo por estos colores. Gracias a cada uno de ustedes que me alentaron, me apoyaron y me hicieron sentir parte de esta familia", concluyó.