Yorleys Mena salió con un algodón en la nariz para jugar el segundo tiempo del Alianza Universidad vs Cusco FC. Foto: composición LR/L1 MAX

Alianza Universidad no pasó del empate 2-2 ante Cusco FC por le fecha 17 del Torneo Clausura y quedó al borde del descenso en la Liga 1. La frustración de los jugadores blaugranas se vio reflejada durante varios pasajes del compromiso: los futbolistas Yorleys Mena y Paolo Fuente terminaron peleándose al final de la primera parte.

De acuerdo al reporte del periodista Gustavo Peralta, el delantero ecuatoriano y el volante peruano se fueron a los golpes mientras se dirigían hacia los camerinos.

Jugadores de Alianza Universidad se fueron a los golpes

"Primero bajaba Paolo Fuentes y fue increpado por Yorleys Mena. Se fueron frente a frente y hubo un cabezazo por parte del capitán de Alianza Universidad de Huánuco y hubo varios puñetes entre ambos", relató el periodista de campo durante la transmisión del partido.

En ese sentido, el Peralta indicó que Yorleys Mena salió al complemento con un golpe en la nariz; por su parte, Fuentes no fue visto con la camiseta de Alianza Universidad el campo de juego tras el suceso.

"Lo que significó que Mena salga al campo con un algodón en la nariz y está bastante afectado. Él sí salió, pero el que ya no salió fue Paolo Fuentes. Hasta el momento, no se le ve en el campo de suplentes", agregó.

Alianza Universidad necesita un 'milagro' para seguir en la Liga 1

Con el empate 2-2 contra Cusco FC, el equipo comandado por Roberto Mosquera quedó al borde del descenso. Los blaugranas, que registran 25 unidades, necesitan ganar los 2 partidos que le restan y esperar que Juan Pablo II (30 puntos) pierda los suyos.