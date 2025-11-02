Jugadores de Alianza Universidad se fueron a los golpes en pleno partido: "Hubo un cabezazo y varios puñetes"
Los dirigidos por Roberto Mosquera protagonizaron una fuerte pelea durante el empate ante Cusco FC en Huánuco, resultado que los deja al borde del descenso en la Liga 1.
- Revelan que Christian Cueva estaría cerca de Sport Boys para 2026, pero evalúa un firme factor: "No es lo económico"
- Tabla de posiciones de la Liga 1: acumulado, programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025
Alianza Universidad no pasó del empate 2-2 ante Cusco FC por le fecha 17 del Torneo Clausura y quedó al borde del descenso en la Liga 1. La frustración de los jugadores blaugranas se vio reflejada durante varios pasajes del compromiso: los futbolistas Yorleys Mena y Paolo Fuente terminaron peleándose al final de la primera parte.
De acuerdo al reporte del periodista Gustavo Peralta, el delantero ecuatoriano y el volante peruano se fueron a los golpes mientras se dirigían hacia los camerinos.
PUEDES VER: DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: 'Se ha ofrecido voluntariamente'
Jugadores de Alianza Universidad se fueron a los golpes
"Primero bajaba Paolo Fuentes y fue increpado por Yorleys Mena. Se fueron frente a frente y hubo un cabezazo por parte del capitán de Alianza Universidad de Huánuco y hubo varios puñetes entre ambos", relató el periodista de campo durante la transmisión del partido.
En ese sentido, el Peralta indicó que Yorleys Mena salió al complemento con un golpe en la nariz; por su parte, Fuentes no fue visto con la camiseta de Alianza Universidad el campo de juego tras el suceso.
"Lo que significó que Mena salga al campo con un algodón en la nariz y está bastante afectado. Él sí salió, pero el que ya no salió fue Paolo Fuentes. Hasta el momento, no se le ve en el campo de suplentes", agregó.
PUEDES VER: Mr. Peet explota contra Juan Reynoso tras sus declaraciones en Matute: 'Nunca ganaste un título en Alianza Lima'
Alianza Universidad necesita un 'milagro' para seguir en la Liga 1
Con el empate 2-2 contra Cusco FC, el equipo comandado por Roberto Mosquera quedó al borde del descenso. Los blaugranas, que registran 25 unidades, necesitan ganar los 2 partidos que le restan y esperar que Juan Pablo II (30 puntos) pierda los suyos.
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Universitario
|33
|44
|78
|2. Cusco FC
|33
|24
|64
|3. Alianza Lima
|33
|19
|62
|4. Sporting Cristal
|33
|21
|57
|5. Melgar
|35
|15
|56
|6. Deportivo Garcilaso
|34
|8
|51
|7. Alianza Atlético
|32
|11
|50
|8. Los Chankas
|32
|-8
|47
|9. Sport Huancayo
|33
|0
|45
|10. ADT
|33
|-8
|45
|11. Cienciano
|32
|7
|44
|12. Atlético Grau
|32
|-3
|37
|13. Sport Boys
|32
|-9
|35
|14. Comerciantes Unidos
|33
|-19
|33
|15. UTC
|32
|-23
|31
|16. Juan Pablo II
|32
|-16
|30
|17. Ayacucho FC
|33
|-22
|29
|18. Alianza Universidad
|33
|-27
|25
|19. Binacional*
|18
|-13
|18