UCV va por el último cupo a la Liga 1 tras empatar con Unión Comercio
Fútbol Peruano

Jugadores de Alianza Universidad se fueron a los golpes en pleno partido: "Hubo un cabezazo y varios puñetes"

Los dirigidos por Roberto Mosquera protagonizaron una fuerte pelea durante el empate ante Cusco FC en Huánuco, resultado que los deja al borde del descenso en la Liga 1.

Yorleys Mena salió con un algodón en la nariz para jugar el segundo tiempo del Alianza Universidad vs Cusco FC. Foto: composición LR/L1 MAX
Yorleys Mena salió con un algodón en la nariz para jugar el segundo tiempo del Alianza Universidad vs Cusco FC. Foto: composición LR/L1 MAX

Alianza Universidad no pasó del empate 2-2 ante Cusco FC por le fecha 17 del Torneo Clausura y quedó al borde del descenso en la Liga 1. La frustración de los jugadores blaugranas se vio reflejada durante varios pasajes del compromiso: los futbolistas Yorleys Mena y Paolo Fuente terminaron peleándose al final de la primera parte.

De acuerdo al reporte del periodista Gustavo Peralta, el delantero ecuatoriano y el volante peruano se fueron a los golpes mientras se dirigían hacia los camerinos.

lr.pe

Jugadores de Alianza Universidad se fueron a los golpes

"Primero bajaba Paolo Fuentes y fue increpado por Yorleys Mena. Se fueron frente a frente y hubo un cabezazo por parte del capitán de Alianza Universidad de Huánuco y hubo varios puñetes entre ambos", relató el periodista de campo durante la transmisión del partido.

En ese sentido, el Peralta indicó que Yorleys Mena salió al complemento con un golpe en la nariz; por su parte, Fuentes no fue visto con la camiseta de Alianza Universidad el campo de juego tras el suceso.

"Lo que significó que Mena salga al campo con un algodón en la nariz y está bastante afectado. Él sí salió, pero el que ya no salió fue Paolo Fuentes. Hasta el momento, no se le ve en el campo de suplentes", agregó.

lr.pe

Alianza Universidad necesita un 'milagro' para seguir en la Liga 1

Con el empate 2-2 contra Cusco FC, el equipo comandado por Roberto Mosquera quedó al borde del descenso. Los blaugranas, que registran 25 unidades, necesitan ganar los 2 partidos que le restan y esperar que Juan Pablo II (30 puntos) pierda los suyos.

EquiposPJDGPuntos
1. Universitario334478
2. Cusco FC332464
3. Alianza Lima331962
4. Sporting Cristal332157
5. Melgar351556
6. Deportivo Garcilaso34851
7. Alianza Atlético321150
8. Los Chankas32-847
9. Sport Huancayo33045
10. ADT33-845
11. Cienciano32744
12. Atlético Grau32-337
13. Sport Boys32-935
14. Comerciantes Unidos33-1933
15. UTC32-2331
16. Juan Pablo II32-1630
17. Ayacucho FC33-2229
18. Alianza Universidad33-2725
19. Binacional*18-1318
