Deportes

Presidente de la CBF considera que la final de la Copa Libertadores debería ser en Brasil: ¿Por qué no se jugaría en el Monumental?

El presidente de la CBF, Samir Xaud, no respaldó la elección del Estadio Monumental como sede del evento y se mostró abierto al diálogo para cambiar la ubicación si los clubes lo desean.

Presidente de la CBF cuestiona que la final de la Libertadores sea en el Monumental. Foto: Lr/ABC
Presidente de la CBF cuestiona que la final de la Libertadores sea en el Monumental. Foto: Lr/ABC

Arrancó la cuenta regresiva para ver la gran final de la Copa Libertadores 2025. Palmeiras y Flamengo chocarán en un partidazo por la gloria eterna este 29 de noviembre en el Estadio Monumental. La casa de Universitario será sede de una nueva final como en el 2019. El 'Verdao' remontó increíblemente la serie ante LDU, tras perder 3-0 en la ida. Por otro lado, el 'Fla' eliminó a Racing en las semifinales.

Sin embargo, el presidente de la CBF, Samir Xaud, reveló su firme postura respecto a la sede de la Copa Libertadores. La CONMEBOL eligió nuevamente a Lima como la ciudad que albergará el histórico cierre, aunque las autoridades brasileñas no están de acuerdo con la decisión.

PUEDES VER: Edison Flores cuestionó en vivo declaraciones sobre antidoping tras título y Eddie Fleischman respondió: "Una insinuación fuera de lugar"

lr.pe

¿Qué dijo el presidente de la CBF sobre la final de la Copa Libertadores en el Monumental?

La máxima de la CBF sorprendió en zona mixta al revelar su postura sobre la sede de la Copa Libertadores. "La CBF estará abierta al diálogo, en caso de que se tome una decisión en Brasil. Por ahora, será en Lima. Con esta final totalmente brasileña, vemos la posibilidad de traerla a Brasil si los clubes tienen esa intención, la CBF puede ayudar con esta comunicación con la Conmebol”, enfatizó la máxima autoridad del fútbol carioca.

PUEDES VER: Álex Valera apuntó contra Eddie Fleischman por afirmar que no hay antidoping tras tricampeonato de Universitario: "Todo tiene un límite"

lr.pe

Universitario se enorgullece por elección del Monumental: "En los ojos del mundo"

El club crema, por su parte, sacó cara por tener en su estadio otra final del torneo. "Nuestro Monumental vuelve a hacer historia y albergará por segunda vez la final de la Copa Libertadores. ¡El más campeón, una vez más, en los ojos del mundo!", publicó vía redes sociales.

PUEDES VER: Reimond Manco admite que le gustó que en Universitario bailaran el Gallo Negro durante festejos: "Reconocen que Alianza Lima es un grande"

lr.pe

¿Cuándo será la final de la Copa Libertadores 2025 en el Monumental?

La gran final de la Copa Libertadores 2025 está programada para el próximo sábado 29 de noviembre, en horario todavía por confirmar. Además de Lima, Montevideo y Brasilia fueron las otras ciudades que se postularon como sede del cotejo, pero la Conmebol se inclinó por la capital peruana.


