Deportes

¿Quién es Jesús Alcántar, el 'Pogba mexicano' que podría llegar al Perú como fichaje de Melgar?

El futbolista mexicano estaría cerca de llegar a Melgar para disputar la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

Jesús Alcántar, el 'Pogba mexicano' podría llegar a Melgar para la siguiente temporada. Foto: Composición LR
Jesús Alcántar, el 'Pogba mexicano' podría llegar a Melgar para la siguiente temporada. Foto: Composición LR

Los equipos que disputarán la Liga 1 2026 siguen reforzándose. Melgar, busca pelear por los primeros lugares de la tabla y pelear por el título nacional. Por ello, Juan Reynoso está buscando a los refuerzos para la siguiente temporada y uno de los nombres que ha sonado como posible refuerzo es el del defensor mexicano Jesús Alcántar.

El 'Cabezón' conoce el fútbol azteca y el central sería de su gusto. El central se encuentra actualmente en el Necaxa, pero podría dejar el equipo 'campeonísimo' para llegar al fútbol peruano. "Jesús Alcántar estaría por convertirse en la quinta baja de Necaxa. Su destino sería Arequipa, Perú con el equipo FBC Melgar dirigido por el ex rayo Juan Reynoso en la Liga 1 peruana", se puede ver en las redes de X.

PUEDES VER: Sport Boys sufre la baja de 2 recientes fichajes: integrantes del comando técnico dejan el club tras haber sido presentados hace 4 días

¿Quién es Jesús Alcántar?

Jesús Alcántar es un defensor mexicano de 22 años. Se caracteriza por ser un central que destaca por lo físico. Al tener una estatura superior a la del promedio y por su parecido con el futbolista francés Paul Pogba, los medios mexicanos lo empezaron a denominar como el 'Pogba mexicano'.

Cuenta con experiencia jugando en las categorías inferiores de su país. Pasó por la selección sub 20, sub 23 e incluso llegó a debutar en la Selección Mayor de México con tan sólo 20 años. Sus buenas actuaciones hicieron que el Sporting de Lisboa se fije en él y lo pueda fichar para jugar en la filial. Posterior a ello, volvió al fútbol mexicano.

PUEDES VER: Federico Girotti a un paso de Alianza Lima: el delantero argentino llegó a un acuerdo con los blanquiazules

¿En qué equipos ha jugado Jesús Alcántar?

El defensor sólo ha estado en un equipo en México. Por otro lado, también tuvo un paso por el fútbol europeo, precisamente en Portugal. Estos son los clubes donde jugó el mexicano:

  • Cimarrones de Sonora (México)
  • Necaxa (México)
  • Sporting de Lisboa B (Portugal)
