Fútbol Peruano

¿Qué canal transmitirá la 'Noche Crema 2026'? Franco Velazco revela dónde se podría ver la presentación de Universitario

El administrador de Universitario contó que aún no hay detalles sobre la transmisión de la 'Noche Crema 2026'. Sin embargo, podría emitirse por los canales oficiales del club.

Franco Velazco habló sobre el canal para ver la Noche Crema 2026. Foto: composición LR/X
Franco Velazco habló sobre el canal para ver la Noche Crema 2026. Foto: composición LR/X

Cada vez faltan menos días para la 'Noche Crema 2026'. A falta de aprobación por las autoridades correspondientes, Universitario anunció que el evento se llevará el sábado 24 de enero y se enfrentarán contra la U. de Chile en el Estadio Monumental. Hasta el momento, ya se han vendido 45.000 entradas, lo cual garantiza que será una fiesta para el conjunto crema. Sin embargo, los hinchas que no podrán asistir al recinto de Ate aún se preguntan qué canal transmitirá la gran fiesta merengue.

Al respecto, Franco Velazco, administrador del club, contó que aún no hay señal confirmada para ver la 'Noche Crema 2026'. No obstante, detalló que existe una gran posibilidad de que el evento sea emitido por los canales oficiales de Universitario.

PUEDES VER: Gonzalo Núñez abandona el set en pleno debate tras posible fichaje de Sekou Gassama por Universitario: No lo has visto jugar

lr.pe

Franco Velazco brinda detalles sobre la transmisión de la 'Noche Crema 2026'

En conversación con el medio 'Resistencia Crema', Velazco adelantó que una opción para pasar el evento crema son las plataformas de Universitario. Además, aseguró que están a la expectativa de saber cómo se concreta el asunto de los derechos televisivos para la Liga 1 2026.

"Por ahora no tenemos decidido transmitir la 'Noche Crema'. Es muy probable que lo transmitamos por nuestras propias señales. Estamos viendo esa alternativa y esperando también cómo se define el tema de los derechos de televisión", declaró.

PUEDES VER: Ricardo Gareca entra al mundo del streaming y la prensa de Chile queda sorprendida: Se reinventa tras su fracaso con la Roja

lr.pe

'Noche Crema 2026' podría cambiar de fecha tras advertencia del ministro

Tal como se informó con anterioridad, tanto la 'Noche Crema' como la 'Noche Blanquiazul' estaban programadas inicialmente para el sábado 24 de enero; sin embargo, ese calendario podría sufrir cambios.

Durante una entrevista con RPP, Vicente Tiburcio, Ministro del Interior, señaló que ambas instituciones deberán reprogramar el compromiso. Esto con el fin de no provocar inconvenientes y que los eventos puedan desarrollarse con regularidad.

"Se está convocando a todos los actores para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar", dijo Tiburcio.

