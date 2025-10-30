Pedro Gallese fue mundialista con la selección peruana en Rusia 2018. Foto: composición LR/AFP

Pedro Gallese fue mundialista con la selección peruana en Rusia 2018. Foto: composición LR/AFP

El ciclo de Pedro Gallese en Orlando City llegó a su fin. Luego de 5 años en el conjunto morado, todo indica que el experimentado arquero de la selección peruana dejará la institución a final de temporada. De acuerdo al reporte del periodista César Luis Merlo, la institución de Florida decidió no renovar el contrato del popular 'Pulpo'.

En medio de este panorama, la prensa internacional sostuvo que uno de los candidatos para llevarse al portero es el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez.

Pedro Gallese no seguirá en Orlando City

César Luis Merlo, especialista en mercado de transferencias, señaló que Pedro Gallese ya se encuentra evaluando algunas opciones para continuar su carrera profesional.

"Pedro Gallese no seguirá en Orlando City. El club ha tomado la decisión de no renovarle el contrato que vence a fin de año, según pude saber. El arquero de la selección de Perú ya evalúa sus próximos pasos", afirmó en su cuenta de Twitter.

Pedro Gallese es uno de los capitanes de Orlando City. Foto: Orlando City

¿Dónde va a jugar Pedro Gallese tras dejar Orlando City?

Luis Carlos Pineda, periodista peruano que cubre el fútbol estadounidense, informó que el Inter Miami se encuentra interesado en el exportero de Alianza Lima.

"Según fuentes, Inter Miami sería uno de los clubes interesados en contar con los servicios de Pedro Gallese dado que está suelto en plaza. Perú en este momento no es opción dado a la inestabilidad política que atraviesa el país", sostuvo.

¿En qué clubes jugó Pedro Gallese?

Gallese cuenta con una destacada trayectoria profesional. El guarmeta paseó su fútbol por países como Perú, Estados Unidos y México.

Universidad San Martín (Perú)

Atlético Minero (Perú)

Juan Aurich (Perú)

Veracruz (México)

Alianza Lima (Perú)

Orlando City (Estados Unidos).

¿Cuántos años tiene Pedro Gallese?

Pedro David Gallese Muñoz nació el 23 de febrero de 1990; es decir, actualmente tiene 35 años.