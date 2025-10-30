Este viernes 31 de octubre, Alianza Lima va en busca de su tercer triunfo consecutivo en el Torneo Clausura 2025 ante Melgar, que viene entonado tras derrotar a Sport Huancayo. Luego del tricampeonato de Universitario, íntimos ahora piensan en quedar mejor ubicados en la tabla para saber cómo disputarán los playoffs para la Copa Libertadores, donde jugarán sí o sí en el 2026. Para este encuentro, Néstor Gorosito alista algunos cambios en la once titular.

Según informó la periodista Ana Lucía Rodríguez, durante la última edición del programa 'Hablemos de MAX', en encuentro no arrancarán, a diferencia del partido ante Sport Huancayo el pasado lunes 20 de octubre, Alessandro Burlamaqui, Pablo Ceppelini ni Gaspar Gentile. Sus lugares serán ocupados por Fernando Gaibor, Sergio Peña y Kevin Quevedo.

Alineación posible de Alianza Lima ante Melgar

Así formaría el equipo de Néstor Gorosito.

Guillermo Vizcarra, Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Alineación posible de Melgar ante Alianza Lima

El técnico Juan Reynoso apostaría por este once inicial.

Cáceda, Deneumostier, González, Ramos, Cabanillas, Orzán, Tandazo, Quagliata, Bordacahar, Vidales y Bernardo Cuesta.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Melgar?

El Alianza Lima contra Melgar por la jornada 17 del Torneo Clausura 2025 está pactado para jugarse este viernes 31 de octubre desde las 8.00 (hora de Perú).

¿Dónde ver Alianza Lima contra Melgar ?

En Perú, la transmisión del Alianza Lima contra Melgar estará a cargo de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.