Deportes

Pedro Gallese nominado a Mejor Atajada del Año en la MLS tras 'paradón' al Inter Miami de Messi y Suárez: revive su apoteósica jugada

El portero de la selección peruana compite por una importante distinción individual gracias a la sensacional atajada que protagonizó durante el derbi entre Orlando City e Inter Miami.

Pedro Gallese ya compitió por el premio a la mejor atajada del año en el 2024. Foto: Orlando City
Pedro Gallese ya compitió por el premio a la mejor atajada del año en el 2024. Foto: Orlando City

En agosto de este 2025, Pedro Gallese protagonizó una sensacional atajada durante el partido que su equipo, Orlando City, ganó por goleada contra el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez. Fue justamente al uruguayo a quien el 'Pulpo' le negó un golazo de media cancha, acción por la cual acaba de ser nominado al premio a Mejor Atajada del Año en la MLS.

El arquero de la selección peruana ya había competido por esta categoría en la temporada 2024, aunque aquella vez no pudo quedarse con el galardón. En esta ocasión, el guardameta de 35 años apunta a quedarse con el importante reconocimiento.

PUEDES VER: Guerrero responde fuerte a las críticas por seguir jugando a los 41 años: 'He sido campeón del mundo, he sido todo'

lr.pe

¿Cómo votar por Pedro Gallese en la MLS?

Las votaciones para elegir a la mejor atajada del año en la MLS están abiertas al público en general a través de la página web de la MLS. Los hinchas que deseen darle su apoyo a Gallese pueden ingresar al apartado correspondiente y votar por el peruano hasta el viernes 24 de octubre,

Desde las redes sociales de Orlando City se viene llevando a cabo una campaña en favor del portero. "Desafiando la gravedad, desmintiendo a Suárez. Vota la parada de Pedro como la mejor del año", se lee en la cuenta oficial del club morado.

Números de Pedro Gallese en la MLS

Este 2025, Pedro Gallese lleva disputados 32 partidos en la MLS como el titular indiscutible en el arco de Orlando. Si bien recibió 49 goles, dejó su valla invicta en 8 oportunidades y acumula 2.880 minutos de juego en total.

Su camino en el campeonato estadounidense continuará hoy, miércoles 22 de octubre, cuando visite al Chicago Fire por el wild card de los playoffs en la Conferencia Este. Si el equipo de los leones pierde este cotejo (en el tiempo reglamentario o por penales) quedará eliminado del certamen.

