HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Fútbol Peruano

Carlos Galván y su fuerte crítica a Claudio Spinelli tras sonar como refuerzo en Universitario: “Desde los 18 a los 28 no hizo nada en su vida”

Carlos Galván señaló que, con 28 años, Spinelli no ha conseguido logros importantes en su carrera, por lo que no lo considera un buen refuerzo para Universitario.

Claudio Spinelli ha entrado en el radar de Universitario. Foto: composición LR/ A Presión/difusión
Claudio Spinelli ha entrado en el radar de Universitario. Foto: composición LR/ A Presión/difusión

En los últimos días se ha conocido que el argentino Claudio Spinelli estaría en el radar del tricampeón Universitario de Deportes, luego de que el club no tuviera buenas experiencias con contrataciones anteriores como Diego Doregaray y, actualmente, Diego Churín. Por ello, desde la tienda crema consideran reforzar el ataque, ya que solo cuentan con Alex Valera, quien podría emigrar al Ceará de Brasil, y José 'Tunche' Rivera.

En este contexto, el exdefensa de la 'U', Carlos Galván, comentó en una reciente edición de 'A Presión' que no aprueba la posible contratación del jugador de Independiente del Valle, pues no lo considera un crack. Señaló que esta es apenas una buena temporada para Spinelli a sus 28 años, y que desde los 18 hasta ahora no había destacado en nada.

PUEDES VER: Señalan que Universitario tendría que pagar un precio alto a César Vallejo por fichaje de Jairo Vélez: "No es un sueldo barato"

lr.pe

Carlos Galván crítica posible fichaje de Claudio Spinelli por Universitario

En sus palabras, el 'Negro' destacó que el atacante no es un gran delantero y que, a pesar de tener una buena temporada, eso es lo más destacable de su trayectoria, ya que desde los 18 años no había mostrado un desempeño sobresaliente.

"Spinelli No es un buen delantero. No es de mi agrado futbolístico, no es un crack, es el mejor momento de toda su carrera, tiene 28 años. Por eso te digo, desde los 18 a los 28 no hizo nada en su vida", fueron las palabras de Galván.

PUEDES VER: Mauro Cantoro le aconseja a Alex Valera no dejar Universitario tras posible fichaje de Ceará y advierte: “Tiene que pensar en su lado económico”

lr.pe

¿Qué se sabe del posible fichaje de Claudio Spinelli por Universitario?

Cabe señalar que una reciente edición del programa L1 Radio, el periodista Gustavo Peralta mencionó que el club ha estado evaluando jugadores con características similares a las del atacante, y añadió que el actual director deportivo, Álvaro Barco, está decidido a incorporar a un delantero como el exLanús. No obstante, por el momento la operación se complica debido a varios factores.

"Del perfil de Spinelli, delantero de Independiente del Valle es el que gusta a Álvaro Barco, pero hasta hace algunos años estaba al alcance, pero hoy es imposible", explicó Peralta.

"Álvaro Barco va a apuntar a menos o máximo de 29 años, que no tengan tanto cartel, pero que sean esos jugadores que vienen acá, sean efectivos y la rompan", complementó.

Notas relacionadas
Carlos Galván fulmina a Martín Demichelis tras rumores que lo ponen como DT de la selección peruana: “Abrió la boca de más”

Carlos Galván fulmina a Martín Demichelis tras rumores que lo ponen como DT de la selección peruana: “Abrió la boca de más”

LEER MÁS
Carlos Galván despotricó contra Pablo Ceppelini por asegurar que la Liga 1 es un torneo amateur: "Lo tuyo es paupérrimo"

Carlos Galván despotricó contra Pablo Ceppelini por asegurar que la Liga 1 es un torneo amateur: "Lo tuyo es paupérrimo"

LEER MÁS
Revelan que Néstor Gorosito 'borró' a Jesús Castillo de Alianza Lima porque le habría increpado por "defender a los que salen de noche"

Revelan que Néstor Gorosito 'borró' a Jesús Castillo de Alianza Lima porque le habría increpado por "defender a los que salen de noche"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Sin Hernán Barcos ni Pedro Aquino! Alianza Lima y su sorpresivo 11 para vencer a Melgar y seguir arriba en el Torneo Clausura

¡Sin Hernán Barcos ni Pedro Aquino! Alianza Lima y su sorpresivo 11 para vencer a Melgar y seguir arriba en el Torneo Clausura

LEER MÁS
Señalan que Universitario tendría que pagar un precio alto a César Vallejo por fichaje de Jairo Vélez: "No es un sueldo barato"

Señalan que Universitario tendría que pagar un precio alto a César Vallejo por fichaje de Jairo Vélez: "No es un sueldo barato"

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

LEER MÁS
Mauro Cantoro le aconseja a Alex Valera no dejar Universitario tras posible fichaje de Ceará y advierte: “Tiene que pensar en su lado económico”

Mauro Cantoro le aconseja a Alex Valera no dejar Universitario tras posible fichaje de Ceará y advierte: “Tiene que pensar en su lado económico”

LEER MÁS
Juan Jayo y su determinante postura sobre posible renovación de Paolo Guerrero: “Traer una persona que pueda pelearle el puesto”

Juan Jayo y su determinante postura sobre posible renovación de Paolo Guerrero: “Traer una persona que pueda pelearle el puesto”

LEER MÁS
Paolo Guerrero y su inesperada reacción a pregunta sobre el tricampeonato de Universitario: "No voy a hablar de eso"

Paolo Guerrero y su inesperada reacción a pregunta sobre el tricampeonato de Universitario: "No voy a hablar de eso"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

Fútbol Peruano

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

Tabla acumulada Liga 1 Perú: así va la clasificación a torneos internacionales y el descenso

Revelan que Universitario quiere a Diego Romero de vuelta y Sebastián Britos podría irse a otro club peruano: "No ha cerrado las puertas"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025