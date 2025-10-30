En los últimos días se ha conocido que el argentino Claudio Spinelli estaría en el radar del tricampeón Universitario de Deportes, luego de que el club no tuviera buenas experiencias con contrataciones anteriores como Diego Doregaray y, actualmente, Diego Churín. Por ello, desde la tienda crema consideran reforzar el ataque, ya que solo cuentan con Alex Valera, quien podría emigrar al Ceará de Brasil, y José 'Tunche' Rivera.

En este contexto, el exdefensa de la 'U', Carlos Galván, comentó en una reciente edición de 'A Presión' que no aprueba la posible contratación del jugador de Independiente del Valle, pues no lo considera un crack. Señaló que esta es apenas una buena temporada para Spinelli a sus 28 años, y que desde los 18 hasta ahora no había destacado en nada.

Carlos Galván crítica posible fichaje de Claudio Spinelli por Universitario

En sus palabras, el 'Negro' destacó que el atacante no es un gran delantero y que, a pesar de tener una buena temporada, eso es lo más destacable de su trayectoria, ya que desde los 18 años no había mostrado un desempeño sobresaliente.

"Spinelli No es un buen delantero. No es de mi agrado futbolístico, no es un crack, es el mejor momento de toda su carrera, tiene 28 años. Por eso te digo, desde los 18 a los 28 no hizo nada en su vida", fueron las palabras de Galván.

¿Qué se sabe del posible fichaje de Claudio Spinelli por Universitario?

Cabe señalar que una reciente edición del programa L1 Radio, el periodista Gustavo Peralta mencionó que el club ha estado evaluando jugadores con características similares a las del atacante, y añadió que el actual director deportivo, Álvaro Barco, está decidido a incorporar a un delantero como el exLanús. No obstante, por el momento la operación se complica debido a varios factores.

"Del perfil de Spinelli, delantero de Independiente del Valle es el que gusta a Álvaro Barco, pero hasta hace algunos años estaba al alcance, pero hoy es imposible", explicó Peralta.

"Álvaro Barco va a apuntar a menos o máximo de 29 años, que no tengan tanto cartel, pero que sean esos jugadores que vienen acá, sean efectivos y la rompan", complementó.