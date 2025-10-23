HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Lionel Messi no se mueve de Estados Unidos: Inter Miami anunció renovación del '10' hasta el 2028

El delantero de la selección argentina extendió su tiempo de contrato con el equipo de las garzas. Además de su renovación, el club compartió imágenes de su futuro nuevo estadio.

Lionel Messi juega en la MLS desde mediados del 2023. Foto: Inter Miami CF
Lionel Messi juega en la MLS desde mediados del 2023. Foto: Inter Miami CF

Lionel Messi seguirá siendo jugador del Inter Miami por lo menos hasta el 2028. Este jueves, el club de la MLS anunció la extensión del vínculo con el '10' a través de un peculiar video compartido por sus redes sociales. Lejos de recopilar sus mejores jugadas sobre la cancha o mostrarlo con la camiseta rosada, el clip tiene como protagonista a un 'Lio' con traje de oficina en plena construcción de un estadio.

"Está en casa", se titula la grabación realizada especialmente para Messi en lo que parece ser el futuro Miami Freedom Park, estadio que el Inter Miami inauguraría en el 2026.

PUEDES VER: Jugador de Argentina sub-20 soberbio pese a perder el Mundial: 'Nos pone felices que todos los países estén en contra'

lr.pe

¿Qué dijo Lionel Messi tras renovar con Inter Miami?

"Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar", sostuvo el argentino acerca de su renovación.

"Vivimos con mucha ansiedad el momento en que podamos jugar en el Miami Freedom Park. Tenemos muchas ganas de que esté terminado, poder vivirlo desde adentro, en nuestra nueva casa y que la gente también la pueda disfrutar. Va a ser algo muy lindo jugar de local en una cancha tan espectacular", agregó el capitán del club rosado.

Números de Lionel Messi en el Inter Miami

Desde su arribo a la MLS a mediados del 2023, Messi lleva disputados un total de 82 partidos entre diferentes competencias (MLS, Leagues Cup, US Open Cup, Concachampions y Mundial de Clubes), en los cuales marcó 71 goles y dio 36 asistencias. En cuanto a títulos, conquistó la Leagues Cup 2023 y la MLS Supporters' Shield 2024.

Notas relacionadas
Pedro Gallese nominado a Mejor Atajada del Año en la MLS tras 'paradón' al Inter Miami de Messi y Suárez: revive su apoteósica jugada

Pedro Gallese nominado a Mejor Atajada del Año en la MLS tras 'paradón' al Inter Miami de Messi y Suárez: revive su apoteósica jugada

LEER MÁS
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi encabezan el top '10' jugadores mejor pagados del mundo, según Forbes

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi encabezan el top '10' jugadores mejor pagados del mundo, según Forbes

LEER MÁS
Lionel Scaloni piensa guardar a Messi para el amistoso contra Venezuela

Lionel Scaloni piensa guardar a Messi para el amistoso contra Venezuela

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Horario de Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO: ¿cómo ver el partido de hoy por la Liga 1 2025?

Horario de Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO: ¿cómo ver el partido de hoy por la Liga 1 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
Marcos Rojo fracturó a su propio compañero en Racing tras propinarle durísimo codazo al rostro

Marcos Rojo fracturó a su propio compañero en Racing tras propinarle durísimo codazo al rostro

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
Gobernador de Brasilia ofreció a su ciudad como sede alternativa para la final de la Copa Libertadores ante incertidumbre en Perú

Gobernador de Brasilia ofreció a su ciudad como sede alternativa para la final de la Copa Libertadores ante incertidumbre en Perú

LEER MÁS
Jugador de Argentina sub-20 soberbio pese a perder la final del Mundial: "Nos pone felices que todos los países estén en contra"

Jugador de Argentina sub-20 soberbio pese a perder la final del Mundial: "Nos pone felices que todos los países estén en contra"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a las AFP podrían aumentar monto límite de retiro: ¿qué se necesita para desembolsar más de S/21.400?

¿Fin de la época dorada? Precio del oro cae por segundo día consecutivo

Jefe de la ONU arremete contra Donald Trump y pide frenar la desinformación sobre el cambio climático

Deportes

Mirar Real Madrid vs Juventus EN VIVO HOY por la Champions League: horario y canal de TV del partido

Programación de la Liga Peruana de Vóley por Latina Televisión: partidos y horarios de la fecha 1

La Liga Peruana de Vóley no podrá verse gratis por Youtube: el único canal que transmitirá todos los partidos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025