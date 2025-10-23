Lionel Messi seguirá siendo jugador del Inter Miami por lo menos hasta el 2028. Este jueves, el club de la MLS anunció la extensión del vínculo con el '10' a través de un peculiar video compartido por sus redes sociales. Lejos de recopilar sus mejores jugadas sobre la cancha o mostrarlo con la camiseta rosada, el clip tiene como protagonista a un 'Lio' con traje de oficina en plena construcción de un estadio.

"Está en casa", se titula la grabación realizada especialmente para Messi en lo que parece ser el futuro Miami Freedom Park, estadio que el Inter Miami inauguraría en el 2026.

¿Qué dijo Lionel Messi tras renovar con Inter Miami?

"Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar", sostuvo el argentino acerca de su renovación.

"Vivimos con mucha ansiedad el momento en que podamos jugar en el Miami Freedom Park. Tenemos muchas ganas de que esté terminado, poder vivirlo desde adentro, en nuestra nueva casa y que la gente también la pueda disfrutar. Va a ser algo muy lindo jugar de local en una cancha tan espectacular", agregó el capitán del club rosado.

Números de Lionel Messi en el Inter Miami

Desde su arribo a la MLS a mediados del 2023, Messi lleva disputados un total de 82 partidos entre diferentes competencias (MLS, Leagues Cup, US Open Cup, Concachampions y Mundial de Clubes), en los cuales marcó 71 goles y dio 36 asistencias. En cuanto a títulos, conquistó la Leagues Cup 2023 y la MLS Supporters' Shield 2024.