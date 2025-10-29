HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Horacio Calcaterra y el increíble récord que logró tras consagrarse tricampeón con Universitario: firmó por una temporada más

El volante registró un récord en títulos nacionales pese a su irregular temporada 2025 con Universitario. Además, renovó contrato por un año más.

Horacio Calcaterra consigue un impresionante récord de títulos nacionales. Foto: Lr/L1 MAX
Horacio Calcaterra consigue un impresionante récord de títulos nacionales. Foto: Lr/L1 MAX

Universitario consiguió el anhelado tricampeonato de forma anticipada, ya que todavía faltan un par de fechas para cerrar el Torneo Clausura 2025. La 'U' estuvo fuerte en todas sus líneas, aunque algunos jugadores destacaron más como Álex Valera y Rodrigo Ureña. Otro de los jugadores que hicieron historia fue Horacio Calcaterra, ya que alcanzó un inédito récord en el fútbol peruano.

'Calca' siempre será recordado por su gol ante Alianza Lima, en Matute, por la estrella 27. Quizás no mantuvo el nivel esperado en la temporada 2025, pero sigue siendo una pieza de cambio para Jorge Fossati. La calidad en el centro del campo y su experiencia lo hicieron brillar en la Liga 1,

PUEDES VER: Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

lr.pe

¿Cuál es el increíble récord de Horacio Calcaterra tras ganar el tricampeonato con Universitario?

El volante de Universitario de Deportes alcanzó un total de siete campeonatos nacionales. Su trayectoria exitosa comenzó en Sporting Cristal, donde jugó entre 2013 y 2022, y se coronó campeón en los torneos Descentralizado 2014, 2016 y 2018, así como en la Liga 1 2020. Posteriormente, se unió a Universitario, donde ha conseguido tres títulos consecutivos: Liga 1 2023, 2024 y 2025. De este modo, Calcaterra se posiciona como uno de los futbolistas más destacados y laureados del fútbol peruano en la última década.

PUEDES VER: Eddie Fleischman se rinde a Universitario tras histórico tricampeonato: "No se le puede discutir su condición de legitimo campeón"

lr.pe

Los números que registró Horacio Calcaterra en el tricampeonato de Universitario

El experimentado volante de 36 años registró 20 encuentros oficiales con Universitario de Deportes, de los cuales 18 corresponden a la Liga 1 y dos a la Copa Libertadores. 'Calca' acumuló 716 minutos en el campo y ha registrado una asistencia, pero no anotó goles. Lamentablemente, a finales de septiembre, sufrió una lesión que afectó su continuidad en el Torneo Clausura y dejó de ser convocado por Jorge Fossati.

PUEDES VER: TikTok organiza concurso en Perú, Argentina y Brasil para asistir a la final de la Libertadores: ¿cómo participar y ganar mil dólares?

lr.pe

¿Horacio Calcaterra seguirá jugando en Universitario?

A pesar de su irregularidad por complejas lesiones, en el tricampeonato 'crema', la 'U' respalda a Calcaterra y seguirán contando para el 2026. El periodista deportivo Gustavo Peralta reveló que el 80% de los jugadores del equipo crema ya cuenta con contrato garantizado. Además, detalló que los defensores Williams Riveros y Matías Di Benedetto están en proceso de nacionalización, lo que permitirá liberar espacios para incorporar nuevos refuerzos 'merengues'.

