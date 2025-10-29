Universitario rompió todos los récords, tras ganar el Torneo Clausura y consagrarse tricampeón de la Liga 1. El próximo objetivo será terminar invicto la temporada y reforzarse para lograr el inédito tetracampeonato en 2026. El conjunto 'crema' no mostró debilidad en ninguna de sus líneas, pero algunos jugadores destacaron más que otros. Justamente, el volante Rodrigo Ureña fue el mejor fichaje extranjero de los últimos años.

Reimond Manco se rindió ante Rodrigo Ureña por su espectacular nivel con Universitario. El centrocampista chileno fue el mejor '5' del torneo y se lució con las coberturas defensivas. Además, su calidad le permitió armar juego y salir jugando de forma limpia. Sin duda, un volante muy completo.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Rodrigo Ureña tras el tricampeonato de Universotario?

El exfutbolista reconoció el talento del volante chileno en Universitario. "Mi opinión sobre Ureña es buena y el saldo que deja es recontra positiva. "Por lo que ha demostrado, Ureña tendría que quedarse. El tema es si quiere quedarse. Va a depender más de lo que quiera Ureña, que lo que quiera en Universitario. Se fue a Belgrano después volvió y es un gran jugador, aunque tiene una personalidad rara y complicada", aclaró Reimond Manco en Denganche.

¿José Carlos Fernández criticó a Rodrigo Ureña?

El recordado 'Zlatan' arremetió contra el '5' de la 'U'. "No me gusta la falta de respeto de un extranjero, que venga a faltar el respeto al rival de enfrente. Tiene dos años en el Perú. Lo digo por Ureña, no tengo problemas en decirlo. Me parece una falta de respeto que diga 'los llorones y estos'. El tipo tiene dos años acá en Perú y no puede faltar el respeto a una institución tan histórica como Alianza Lima. No puede venir a faltar el respeto así de esa manera. Te hace más ganador cuando no le faltas el respeto al de enfrente", indicó.

"Él podría enfocarse en lo suyo, pero cae en el mismo juego. Hay que tener respeto por una liga que te da de comer. Esa excusa de 'yo soy loco o así' ya no me la creo, porque un tipo de más de 30 años, con recorrido, tiene que saber declarar y tener cabeza fría", sentenció el exfutbolista.