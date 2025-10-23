¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

Se viene una nueva edición de uno de los mejores clásicos del fútbol. Real Madrid contra FC Barcelona se volverán a ver las caras este domingo 26 por LaLiga EA Sports 2025-26, en lo que será la jornada 10. Ambos conjuntos en el torneo español están peleando el primer puesto, con 24 puntos para los blancos y 22 para los blaugranas.

Los dos equipos vienen de ganar sus respectivos partidos en la Champions League, donde han demostrado un gran rendimiento. Este encuentro será una gran ocasión para figuras como Kylian Mbappé y Vinícius Jr. de lucirse con su mejor nivel, mientras que por parte del Barcelona, su estrella Lamine Yamal liderará el ataque junto a jugadores como Marcus Rashford, quien viene siendo figura en los últimos partidos.

¿Dónde ver Real Madrid vs FC Barcelona desde Perú?

El encuentro desde el territorio peruano, el Real Madrid contra FC Barcelona, se podrá seguir desde la señal de ESPN y vía streaming por Disney Plus.

Movistar TV: canal 15 (SD) y 502 (HD)

Movistar TV (fibra): canal 502 HD

DirecTV: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: canal 68 (SD) y 519 (HD)

Claro TV (fibra óptica): canal 61 HD

Best Cable: canal 60.

¿Cómo ver Real Madrid vs FC Barcelona desde otros países?

Si te encuentras fuera del Perú, no te preocupes, por qué La República Deportes ha preparado una lista de canales para que no te pierdas este partidazo entre Real Madrid contra FC Barcelona.