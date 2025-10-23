HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Deportes

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

El clásico del fútbol español se vivirá el domingo 26, cuando Real Madrid se enfrente al FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26. Ambos equipos buscarán el primer puesto del torneo español.

Real Madrid se enfrentará a FC Barcelona por al fecha 10 de LaLiga. Foto: composición LR/Real Madrid/Barcelona
Real Madrid se enfrentará a FC Barcelona por al fecha 10 de LaLiga. Foto: composición LR/Real Madrid/Barcelona

Se viene una nueva edición de uno de los mejores clásicos del fútbol. Real Madrid contra FC Barcelona se volverán a ver las caras este domingo 26 por LaLiga EA Sports 2025-26, en lo que será la jornada 10. Ambos conjuntos en el torneo español están peleando el primer puesto, con 24 puntos para los blancos y 22 para los blaugranas.

Los dos equipos vienen de ganar sus respectivos partidos en la Champions League, donde han demostrado un gran rendimiento. Este encuentro será una gran ocasión para figuras como Kylian Mbappé y Vinícius Jr. de lucirse con su mejor nivel, mientras que por parte del Barcelona, su estrella Lamine Yamal liderará el ataque junto a jugadores como Marcus Rashford, quien viene siendo figura en los últimos partidos.

PUEDES VER: Christian Cueva tuvo partido para el olvido pese a clasificación de Emelec: 'pechó' al árbitro y falló un penal clave

lr.pe

¿Dónde ver Real Madrid vs FC Barcelona desde Perú?

El encuentro desde el territorio peruano, el Real Madrid contra FC Barcelona, se podrá seguir desde la señal de ESPN y vía streaming por Disney Plus.

  • Movistar TV: canal 15 (SD) y 502 (HD)
  • Movistar TV (fibra): canal 502 HD
  • DirecTV: canal 621 (SD) y 1621 (HD)
  • Claro TV: canal 68 (SD) y 519 (HD)
  • Claro TV (fibra óptica): canal 61 HD
  • Best Cable: canal 60.

PUEDES VER: Promesa del futbol brasileño murió tras insólito accidente de tránsito: chocó su moto contra una vaca

lr.pe

¿Cómo ver Real Madrid vs FC Barcelona desde otros países?

Si te encuentras fuera del Perú, no te preocupes, por qué La República Deportes ha preparado una lista de canales para que no te pierdas este partidazo entre Real Madrid contra FC Barcelona.

  • Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina
  • Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
  • Brasil: Disney+ Premium Brazil
  • Chile: Disney+ Premium Chile: ESPN Chile
  • Colombia: Disney+ Premium Sur: ESPN Colombia
  • Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
  • Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
  • Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
  • Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN Colombia
Notas relacionadas
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
Con gol de Kylian Mbappé, Real Madrid venció a Getafe y recuperó el liderato de LaLiga

Con gol de Kylian Mbappé, Real Madrid venció a Getafe y recuperó el liderato de LaLiga

LEER MÁS
El defensor uruguayo Ronald Araujo se encargó de darle la victoria al Barcelona sobre el Girona.

El defensor uruguayo Ronald Araujo se encargó de darle la victoria al Barcelona sobre el Girona.

LEER MÁS
FC Cajamarca vs César Vallejo EN VIVO por Liga 2: hora y canales para ver la semifinal de la segunda división

FC Cajamarca vs César Vallejo EN VIVO por Liga 2: hora y canales para ver la semifinal de la segunda división

LEER MÁS
Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Christian Cueva tuvo partido para el olvido pese a clasificación de Emelec: 'pechó' al árbitro y falló un penal clave

Christian Cueva tuvo partido para el olvido pese a clasificación de Emelec: 'pechó' al árbitro y falló un penal clave

LEER MÁS
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario HOY por el Torneo Clausura de la Liga 1?

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario HOY por el Torneo Clausura de la Liga 1?

LEER MÁS
Promesa del futbol brasileño murió tras insólito accidente de tránsito: chocó su moto contra una vaca

Promesa del futbol brasileño murió tras insólito accidente de tránsito: chocó su moto contra una vaca

LEER MÁS
Marcos Rojo fracturó a su propio compañero en Racing tras propinarle durísimo codazo al rostro

Marcos Rojo fracturó a su propio compañero en Racing tras propinarle durísimo codazo al rostro

LEER MÁS
Jugador de Argentina sub-20 soberbio pese a perder la final del Mundial: "Nos pone felices que todos los países estén en contra"

Jugador de Argentina sub-20 soberbio pese a perder la final del Mundial: "Nos pone felices que todos los países estén en contra"

LEER MÁS
Paolo Guerrero responde fuerte a las críticas por seguir jugando a los 41 años: "He sido campeón del mundo, he sido todo"

Paolo Guerrero responde fuerte a las críticas por seguir jugando a los 41 años: "He sido campeón del mundo, he sido todo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Deportes

Mirar Real Madrid vs Juventus EN VIVO HOY por la Champions League: horario y canal de TV del partido

Programación de la Liga Peruana de Vóley por Latina Televisión: partidos y horarios de la fecha 1

La Liga Peruana de Vóley no podrá verse gratis por Youtube: el único canal que transmitirá todos los partidos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025