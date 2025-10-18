HOYSuscripcion LR Focus

¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
Deportes

Real Madrid vs Getafe EN VIVO: alineaciones, horario y canal de TV para ver el partido por LaLiga

El equipo blanco tiene la obligación de ganar para recuperar la punta de LaLiga de España. Sigue la transmisión del Real Madrid vs Getafe por internet.

Real Madrid y Getafe jugarán hoy, domingo 19 de octubre, en el Coliseum. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos
Real Madrid y Getafe jugarán hoy, domingo 19 de octubre, en el Coliseum. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

¿Dónde ver Real Madrid vs Getafe en vivo? El equipo de Kylian Mbappé y compañía visitará el Coliseum este domingo 19 de octubre por la fecha 9 de LaLiga de España. Ambas escuadras se enfrentarán a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

Luego del agónico triunfo del Barcelona, el equipo de Franco Mastantuono necesita conseguir los 3 puntos para llegar como único líder de la competición al próximo clásico del fútbol español.

PUEDES VER: Ricardo Gareca sorprende al decir por qué nadie soporta a los futbolistas argentinos: 'Solo los peruanos nos quieren'

lr.pe

¿A qué hora juega Real Madrid vs Getafe?

En Perú, el Real Madrid vs Getafe comenzará desde las 2.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países:

  • México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Getafe?

En Sudamérica, el Real Madrid vs Getafe por la liga española estará a cargo del canal internacional DSports, señal 610 y 1610 HD de DirecTV. En México, el enfrentamiento irá por Sky Sports. En España, el duelo irá por DAZN LaLiga y Estados Unidos, por ESPN Deportes.

Real Madrid vs Getafe: alineaciones probables

Así formarían ambos equipos para esta jornada de la liga española.

  • Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Vinicius.
  • Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Djené, Diego Rico, Davinchi; Kiko Femenía, Luis Milla, Arambarri, Sancris; Liso y Borja Mayoral.

PUEDES VER: Argentina vs Marruecos: fecha, hora y canal de TV para ver la final del Mundial sub-20 2025

lr.pe

Real Madrid vs Getafe: historial reciente

En los últimos 5 partidos por el certamen local, Real Madrid ganó todos los cotejos y Getafe no registra ni un empate.

  • Getafe 0-1 Real Madrid | LaLiga
  • Real Madrid 2-0 Getafe | LaLiga
  • Getafe 0-2 Real Madrid | LaLiga
  • Real Madrid 2-1 Getafe | LaLiga
  • Real Madrid 1-0 Getafe | LaLiga.

¿Cómo ver Real Madrid vs Getafe ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Getafe por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este clásico español en Sudamérica. En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.

