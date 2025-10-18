HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

El defensor uruguayo Ronald Araujo se encargó de darle la victoria al Barcelona sobre el Girona.

El equipo dirigido por Hansi Flick sacó momentáneamente del primer lugar al Real Madrid, que hoy visitará al Getafe (2:00 p.m.).

Celebración de los jugadores del FC Barcelona.
El FC Barcelona volvió a la senda del triunfo y agarró momentáneamente el liderato de LaLiga española, que le pertenecía al Real Madrid y que hoy tendrá acción contra el Getafe en condición de visitante (2:00 p.m.).

El encargado de asegurar la victoria para el equipo de Hansi Flick fue el defensor Ronald Araujo en la agonía. Los culés sufrieron más de lo esperado ante un Girona que supo plantar cara en estadio Olímpico de Montjuic (2-1).

Con varios jugadores lesionados, Flick tuvo que armar un equipo inédito, con Lamine Yamal, quien regresó al once, junto a Marcus Rashford y Toni Fernández. Sobre los 13 minutos Pedri se encargó de darle la primera alegría a sus hinchas luego de una excelente jugada previa de Jules Koundé con Frenkie de Jong. El centrocampista español luego recibió un pase de Yamal y metiéndose en diagonal al área sacó el zurdazo que dio en el palo y dejó estático al ‘1’ del Girona.

Todo hacía indicar que se venía una goleada para el Barcelona, pero casi de inmediato vendría la sorpresa. Axel Witsel (20’) metió una chalaca desde el punto de penal y colocó el 1-1.

El gol motivó a la visita que contragolpeó hasta tres veces, fallando en el mano a mano. Luego Rashford hizo temblar el poste con un tiro libre.

Para el complemento el partido siguió con el mismo trámite: llegadas en ambos arcos y grandes actuaciones de los goleros, que ahogaron el grito de gol. El Barza anotó sobre los 61 minutos, pero una falta previa de Eric García anuló todo. Hasta que De Jong sacó un pase al área y ahí, como un ‘9’, se ubicó Araujo (90’ +3) para decretar el 2-1 y dejar a su equipo en la cima con 22 puntos.

