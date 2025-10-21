HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Real Madrid vs Barcelona: fecha, hora y canal confirmado del partido la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Una nueva edición del clásico español nos espera. Real Madrid y Barcelona se enfrentan en busca de tres puntos que los coloque en lo más alto de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Real Madrid y Barcelona se enfrentan desde las 10.15 a. m. Foto: composición LR/X

Real Madrid y Barcelona nos regalarán un nuevo partidazo en cuestión de días. La fecha 10 de LaLiga EA Sports nos brindará otra edición del clásico español en el estadio Santiago Bernabéu. Los dos equipos más populares y representativos de Europa y del mundo se vuelven a ver las caras en un enfrentamiento clave por el primer lugar de la tabla de posiciones. Ambos conjuntos llegan con solo una derrota después de haber disputado nueve jornadas.

Los blancos son líderes con 24 puntos. Como van a ser locales, son ligeramente favoritos para quedarse con el triunfo. Sin embargo, el equipo de Xabi Alonso ya ha demostrado que se le dificulta afrontar partidos con rivales de mayor envergadura: ya pasó ante el Atlético de Madrid. Por su parte, los blaugranas son segundos con dos unidades menos. En los últimos compromisos, los culés han sufrido para rescatar un resultado positivo. Eso sí, ante el Madrid, volverán a tener en el campo a Lamine Yamal.

lr.pe

¿Cuándo juega Real Madrid vs Barcelona?

El encuentro entre el Real Madrid y el Barcelona se disputará el domingo 26 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu. Ambos equipos llegarán tras haber disputado sus compromisos de Champions League a mitad de semana, por lo que el impulso emocional será clave para afrontar el próximo duelo de 90 minutos.

lr.pe

¿A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona?

En suelo peruano, el choque entre Real Madrid y Barcelona se disputará desde las 10.15 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

  • México: 09:15 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 10:15 horas
  • Venezuela, Bolivia: 11:15 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 12:15 horas
  • España: 17:15 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona?

El clásico entre Real Madrid y Barcelona será transmitido en directo por DAZN en toda España. En América Latina, el encuentro podrá verse en exclusiva por ESPN, tanto en su canal de televisión como en la plataforma de streaming Disney Plus.

