Deportes

Promesa del futbol brasileño murió tras insólito accidente de tránsito: chocó su moto contra una vaca

El fútbol brasileño lamenta la pérdida de Antony Ylano, joven promesa de solo 20 años, quien falleció tras un accidente de motocicleta al chocar con una vaca.

Antony Ylano falleció a los 20 años tras chocar su moto contra una vaca. Foto: composición LR: Antony Ylano
Una vez más, el fútbol se encuentra de luto. Hace unas horas se conoció el trágico deceso de Antony Ylano, joven promesa del fútbol brasileño que, con tan solo 20 años, dejó este mundo tras chocar su motocicleta contra una vaca. Cámaras de videovigilancia captaron el preciso momento en el que el jugador del Piauí Esporte Clube impacta su moto contra el animal, esto tras ir a una alta velocidad.

El accidente ocurrió a las 3.15 de la mañana del lunes, cuando el jugador regresaba de una reunión familiar celebrada en el municipio de Altos. Según información ratificada por la Policía Federal de Carreteras (PRF), Ylano, mientras iba manejando, se encontró con cinco vacas, las cuales no pudo evitar y terminó impactando con una, a la cual dejó malherida, falleciendo en el acto.

PUEDES VER: Paolo Guerrero sorprende al invitar al ‘Kun’ Agüero para ver a Alianza Lima: “Al más grande del Perú"

Fallece joven futbolista brasileño tras impactar con una vaca

De acuerdo con medios brasileños, como GE y CNN Brasil, el delantero se encontraba regresando de una reunión, pues había sido cumpleaños de su padre. Momento que quedo registrado, pues el jugador subió una historia en una de sus redes sociales donde coloco: “El mejor del mundo”, en referencia a su progenitor.

PUEDES VER: Pedro Troglio sobre suplencia de Diego Romero en Banfield de Argentina: "Que la siga peleando"

Piauí Esporte Clube emite comunicado tras fallecimiento de su futbolista

A través de sus redes sociales, el Piauí Esporte Clube publicó un comunicado expresando sus condolencias por esta lamentable pérdida y dedicando un emotivo mensaje de despedida a su jugador.

“Piauí Esporte Clube vive un momento de profundo dolor por la pérdida de Ylano, víctima de un accidente esta mañana. Ylano viste los colores del Piauizão desde 2024 y jugó con nosotros en las categorías Piauiense Sub-20, Copa San Pablo Jr. y Copa do Nordeste Sub-20. En otro desafío para el club, el atleta se preparaba para viajar con la selección que compite en la Copa do Brasil Sub-20. El club informa que las actividades de este lunes se cancelan por respeto al duelo de la familia y de todo el equipo del Piauí EC", se puede leer en el post vía redes sociales.

