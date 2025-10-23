Christian Cueva volvió a ser parte de una victoria con Emelec frente a Guayaquil City, en un partido correspondiente a la Copa Ecuador que se definió por penales. El encuentro terminó 0-2 a favor de los ‘Bombillos’; sin embargo, lo que más llamó la atención fue la actuación del peruano, quien no tuvo un gran rendimiento durante el encuentro.

Durante el desarrollo del partido, a Cueva le pitaron una falta, situación que al ‘10’ no le gustó y que terminó en un cruce de palabras con el árbitro, del cual tuvo que ser separado por uno de sus compañeros. Sin embargo, esto no quedaría allí, pues ‘Aladino’, durante la definición por penales para conocer al clasificado a la siguiente fase, cometió un error garrafal tras los doce pasos y el portero rival le atajó el remate. A pesar de esto, su equipo logró clasificar.

Cueva 'pechea' al árbitro del encuentro

Durante los 90 minutos, Cueva también protagonizó un tenso momento con el árbitro del encuentro. Luego de una infracción y varios reclamos, el peruano terminó encarando a Oswaldo Contreras.

Christian Cueva falló penal clave para Emelec

Tras un amargo 0-0 durante el desarrollo de los 90 minutos, el encuentro se definiría por penales, donde el peruano fue el cuarto jugador en ejecutar; sin embargo, lanzó un disparo que fue atajado con facilidad por parte del portero de la ‘Perla del Pacífico’. Pese a los inconvenientes, Christian Cueva cerró la jornada con una sonrisa, ya que Emelec consiguió avanzar a las semifinales de la Copa Ecuador, donde aguardará por su próximo rival en la lucha por llegar a la gran final.