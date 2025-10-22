UTC y Comerciantes Unidos son los 2 equipos de Cajamarca en esta Liga 1 2025. Si evitan el descenso, en 2026 podría sumárseles FC Cajamarca. Foto: composición de LR/UTC

La Liga 1 2025 está muy cerca del final y nada está dicho respecto al descenso (excepto la baja administrativa de Binacional). Hasta siete equipos aún pelean por no perder la categoría, de los cuales dos pertenecen a la misma región: UTC y Comerciantes Unidos, ambos de Cajamarca.

Si el Gavilán y las águilas cutervinas fallan en su objetivo de asegurar la permanencia, podrían dejar al departamento norteño sin representantes en primera división el próximo año. Por el contrario, si estos dos clubes se salvan de descender, podrían tener la compañía de un cuadro coterráneo y, así, formar una triada de escuadras cajamarquinas en Liga 1, similar a como ya ocurre con Lima y Cusco.

¿Qué debe pasar para que Cajamarca tenga 3 clubes en la Liga 1 2026?

El tercer club que podría representar a Cajamarca en la Liga 1 2026 es FC Cajamarca, finalista de la Liga 2. Si el conjunto azul y amarillo se impone a CD Moquegua, ganará su boleto a la máxima categoría, aunque incluso si pierde esta definición tendrá una segunda oportunidad contra el vencedor del repechaje de semifinales.

En tanto, UTC y Comerciantes dependen de sí mismos para evitar la baja. Si ambas escuadras ganan todos los partidos que les quedan, finalizarán fuera de la zona roja de la tabla acumulada (puestos 19 al 17) independientemente de lo que ocurra con sus rivales en esta lucha por el descenso.

A falta de 4 fechas para el final del campeonato, UTC está en el puesto 16 del acumulado con 28 puntos y Comerciantes Unidos se ubica decimoquinto, con 30 unidades. Este puntaje los coloca por encima de Ayacucho FC, antepenúltimo con 26 puntos y Alianza Universidad, penúltimo con 24 unidades. Los cuatro tienen la misma cantidad de partidos jugados (31).

¿Qué regiones tienen equipos en la Primera División del Perú?

Estos son los clubes, según su región de origen, que juegan la Liga 1 2025. Actualmente, Cajamarca, Junín y Piura cuentan con dos representantes.