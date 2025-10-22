Alineaciones Universitario - Sporting Cristal por el partido del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario y Sporting Cristal jugarán en el Nacional el partido pendiente de la fecha 14 del Clausura. Foto: composición LR/Universitario/Liga 1

Universitario y Sporting Cristal jugarán en el Nacional el partido pendiente de la fecha 14 del Clausura. Foto: composición LR/Universitario/Liga 1

Universitario y Sporting Cristal cuentan las horas para disputar un partido clave por el Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo comandado por Jorge Fossati buscará un triunfo que lo acerque al tan ansiado tricampeonato; sin embargo, al frente tendrá un equipo que todavía mantiene la ilusión de adjudicarse el segundo certamen del año.

El conjunto crema tiene la obligación de realizar cambios en su oncena titular, pues no contará con el veloz extremo Andy Polo (expulsado ante Ayacucho FC) y el volante Jesús Castillo (suspendido por acumulación de amarillas). Por su parte, el equipo de Paulo Autuori esperará hasta el último al defensor Lusi Abram.

Alineaciones Universitario - Sporting Cristal: posibles formaciones

Una de las grandes novedades en la 'U' será el regreso del volante chileno Rodrigo Ureña, quien no disputa un partido oficial desde agosto. En el caso de los rimense, se espera que Yoshimar Yotún pueda estar desde el arranque.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram/Rafael Lutiger; Jesús Pretell, Christofer Gonzales, Yoshimar Yotún; Santiago González, Felipe Vizeu, Maxloren Castro.

: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Luis Abram/Rafael Lutiger; Jesús Pretell, Christofer Gonzales, Yoshimar Yotún; Santiago González, Felipe Vizeu, Maxloren Castro. Universitario: Sebastián Britos; Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; José Carabalí, Rodrigo Ureña, Martín Pérez, Jairo Concha, César Inga; Jairo Vélez, Alex Valera.

¿Cuándo juega Universitario contra Sporting Cristal?

El encuentro entre Universitario y Sporting Cristal, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará este jueves 23 de octubre, desde las 8.00 p. m., en el estadio Nacional de Lima.

Canal de TV del Universitario versus Sporting Cristal

La transmisión del Universitario y Sporting Cristal estará a cargo de L1 MAX en todo el Perú. El canal está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Best Cable; además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Universitario de Deportes marcha como único líder e invicto a falta de 4 jornadas para finalizar el Torneo Clausura 2025.