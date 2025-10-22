Diego Penny explicó por qué Paolo Guerrero afirmó haber sido campeón mundial. En una reciente edición del programa 'Al Ángulo', el exportero dio su punto de vista sobre las declaraciones del delantero de Alianza Lima, las cuales generaron diversas reacciones, incluyendo la de Diego Rebagliati, quien respaldó al 'Depredador'.

Como se recuerda, hace unos días Guerrero fue abordado por periodistas que le consultaron sobre las críticas que recibe por su edad. El atacante respondió señalando que fue “campeón mundial” y agregó que cuando la gente juegue a su nivel, recién podrá opinar.

Diego Penny explica las palabras de Paolo Guerrero

"Lo que creo que a Paolo le molesta, porque lo veo conociéndolo, lo poco que lo conozco, creo que a él le incomoda que pongan en tela de juicio su vigencia, más que cualquier otra cosa, su vigencia, ¿no? Porque, a ver, él me imagino que quiere jugar un año más, físicamente está para jugar", explicó en un primer momento Penny.

"Porque hay gente que puede decir que no, que Paolo ya no está, que esto, que lo otro, pero tienen la cantidad de goles que tienen, igual que Hernán. Los dos vienen por un gran nivel, los dos son goleadores de Alianza. Que Alianza vaya en 2026 a buscar otro tipo de delantero no quiere decir que hay que retirarlos a los dos, en lo absoluto", complementó el exportero.

"La forma en como responde Paolo, también tiene que ver con el contexto, lo agarran caminando en el aeropuerto, luego de un viaje medio pesado, que llegas de la altura, el periodista le pone el micro, lo pica un poquito, Paolo le responde con el mismo tono de la pregunta, no creo que va más allá de eso", finalizó.

¿Qué había dicho Paolo Guerreros a quienes los critican por seguir en Alianza Lima?

Como se recuerda, hace unos días Paolo fue consultado sobre las críticas debido a su edad, a lo que respondió con tranquilidad, señalando que tenía contrato vigente con Alianza Lima.

"Ah, por favor, qué se les puede hablar, no seas malo. He sido campeón del mundo, he sido todo, no seas malo pues. A la gente cuando juegue al nivel, ahí que me hablen. Que me llamen al teléfono cuando jueguen a ese nivel", dijo en un primer momento Guerrero.

"Yo tengo contrato todo este año, estoy tranquilo, quiero terminar bien el año y ahí veremos. No me han dicho, pero ahorita estamos viendo el tema de conseguir los objetivos que se han planteado desde el comienzo", finalizó.