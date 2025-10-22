HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
Fútbol Peruano

Diego Penny explica por qué Paolo Guerrero alardeó de haber sido campeón mundial: "Tiene que ver con el contexto"

"A él le incomoda que pongan en tela de juicio su vigencia", fueron las palabras de Diego Penny quien se animó a dar una explicación desde su perspectiva sobre estas declaraciones del delantero de Alianza Lima.

Las declaraciones de Paolo Guerrero generaron diversas reacciones. Foto: composición LR/Al Angulo/difusión
Las declaraciones de Paolo Guerrero generaron diversas reacciones. Foto: composición LR/Al Angulo/difusión

Diego Penny explicó por qué Paolo Guerrero afirmó haber sido campeón mundial. En una reciente edición del programa 'Al Ángulo', el exportero dio su punto de vista sobre las declaraciones del delantero de Alianza Lima, las cuales generaron diversas reacciones, incluyendo la de Diego Rebagliati, quien respaldó al 'Depredador'.

Como se recuerda, hace unos días Guerrero fue abordado por periodistas que le consultaron sobre las críticas que recibe por su edad. El atacante respondió señalando que fue “campeón mundial” y agregó que cuando la gente juegue a su nivel, recién podrá opinar.

PUEDES VER: Juan Pablo Goicochea responde firme a los que critican la falta de un '9' en la selección peruana: "La gente se debe dar cuenta de lo que tenemos"

lr.pe

Diego Penny explica las palabras de Paolo Guerrero

"Lo que creo que a Paolo le molesta, porque lo veo conociéndolo, lo poco que lo conozco, creo que a él le incomoda que pongan en tela de juicio su vigencia, más que cualquier otra cosa, su vigencia, ¿no? Porque, a ver, él me imagino que quiere jugar un año más, físicamente está para jugar", explicó en un primer momento Penny.

"Porque hay gente que puede decir que no, que Paolo ya no está, que esto, que lo otro, pero tienen la cantidad de goles que tienen, igual que Hernán. Los dos vienen por un gran nivel, los dos son goleadores de Alianza. Que Alianza vaya en 2026 a buscar otro tipo de delantero no quiere decir que hay que retirarlos a los dos, en lo absoluto", complementó el exportero.

"La forma en como responde Paolo, también tiene que ver con el contexto, lo agarran caminando en el aeropuerto, luego de un viaje medio pesado, que llegas de la altura, el periodista le pone el micro, lo pica un poquito, Paolo le responde con el mismo tono de la pregunta, no creo que va más allá de eso", finalizó.

PUEDES VER: Hernán Barcos y su determinante mensaje sobre su futuro en Alianza Lima: “Esta semana lo resolvemos”

lr.pe

¿Qué había dicho Paolo Guerreros a quienes los critican por seguir en Alianza Lima?

Como se recuerda, hace unos días Paolo fue consultado sobre las críticas debido a su edad, a lo que respondió con tranquilidad, señalando que tenía contrato vigente con Alianza Lima.

"Ah, por favor, qué se les puede hablar, no seas malo. He sido campeón del mundo, he sido todo, no seas malo pues. A la gente cuando juegue al nivel, ahí que me hablen. Que me llamen al teléfono cuando jueguen a ese nivel", dijo en un primer momento Guerrero.

"Yo tengo contrato todo este año, estoy tranquilo, quiero terminar bien el año y ahí veremos. No me han dicho, pero ahorita estamos viendo el tema de conseguir los objetivos que se han planteado desde el comienzo", finalizó.

Notas relacionadas
Diego Rebagliati respalda a Paolo Guerrero tras jactarse de ser campeón mundial: "Para que te la ponga en la cara"

Diego Rebagliati respalda a Paolo Guerrero tras jactarse de ser campeón mundial: "Para que te la ponga en la cara"

LEER MÁS
Paolo Guerrero responde fuerte a las críticas por seguir jugando a los 41 años: "He sido campeón del mundo, he sido todo"

Paolo Guerrero responde fuerte a las críticas por seguir jugando a los 41 años: "He sido campeón del mundo, he sido todo"

LEER MÁS
Eddie Fleischman lapida a Paolo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima: "No puedes construir un proyecto con delanteros de 40 años"

Eddie Fleischman lapida a Paolo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima: "No puedes construir un proyecto con delanteros de 40 años"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué resultados necesita Universitario para ser tricampeón de la Liga 1 en la próxima fecha del Torneo Clausura?

¿Qué resultados necesita Universitario para ser tricampeón de la Liga 1 en la próxima fecha del Torneo Clausura?

LEER MÁS
Juan Pablo Goicochea responde firme a los que critican la falta de un '9' en la selección peruana: "La gente se debe dar cuenta de lo que tenemos"

Juan Pablo Goicochea responde firme a los que critican la falta de un '9' en la selección peruana: "La gente se debe dar cuenta de lo que tenemos"

LEER MÁS
Alianza Universidad de Roberto Mosquera despide 3 jugadores en plena lucha por el descenso: "Esas conductas no serán toleradas"

Alianza Universidad de Roberto Mosquera despide 3 jugadores en plena lucha por el descenso: "Esas conductas no serán toleradas"

LEER MÁS
¿Se jugará el Sporting Cristal vs Universitario tras declararse estado de emergencia en Lima y Callao? Esto dice el decreto

¿Se jugará el Sporting Cristal vs Universitario tras declararse estado de emergencia en Lima y Callao? Esto dice el decreto

LEER MÁS
Hernán Barcos y su determinante mensaje sobre su futuro en Alianza Lima: “Esta semana lo resolvemos”

Hernán Barcos y su determinante mensaje sobre su futuro en Alianza Lima: “Esta semana lo resolvemos”

LEER MÁS
Paolo Guerrero responde fuerte a las críticas por seguir jugando a los 41 años: "He sido campeón del mundo, he sido todo"

Paolo Guerrero responde fuerte a las críticas por seguir jugando a los 41 años: "He sido campeón del mundo, he sido todo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a las AFP podrían aumentar monto límite de retiro: ¿qué se necesita para desembolsar más de S/21.400?

¿Fin de la época dorada? Precio del oro cae por segundo día consecutivo

Jefe de la ONU arremete contra Donald Trump y pide frenar la desinformación sobre el cambio climático

Fútbol Peruano

Diego Rebagliati respalda a Paolo Guerrero tras jactarse de ser campeón mundial: "Para que te la ponga en la cara"

¿Se jugará el Sporting Cristal vs Universitario tras declararse estado de emergencia en Lima y Callao? Esto dice el decreto

Paolo Guerrero responde fuerte a las críticas por seguir jugando a los 41 años: "He sido campeón del mundo, he sido todo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025