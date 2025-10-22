¿Qué resultados necesita Universitario para ser tricampeón de la Liga 1 en la próxima fecha del Torneo Clausura?
Aunque no podrá dar la vuelta frente a Sporting Cristal, el club crema tiene prácticamente en el bolsillo el 'tri', el cual podría celebrar en la siguiente jornada de la Liga 1.
Universitario de Deportes está cada vez más cerca de un histórico segundo tricampeonato en el fútbol peruano. El club crema, único líder del Torneo Clausura con buena ventaja sobre sus escoltas, tiene prácticamente en el bolsillo el título del certamen corto, que podría alcanzar en la siguiente jornada de producirse ciertos resultados.
Aunque su encuentro más próximo será el choque reprogramado ante Sporting Cristal, correspondiente a la fecha 14, matemáticamente no le alcanzará para ser campeón así le gane a los celestes. En cambio, para la jornada 16 podría obtener la corona incluso antes de jugar.
¿Qué necesita Universitario para ser tricampeón en la próxima fecha?
Para salir campeón del Clausura, y por ende tricampeón de la Liga 1, Universitario debe ganarle a Cristal y ADT. De esta forma, sin depender de los resultados que obtenga Cusco FC, su más inmediato perseguidor en la tabla de posiciones, los dirigidos por Jorge Fossati conquistarán el título. También podría celebrar antes de su visita a Tarma siempre que derroten a los celestes y los cusqueños caigan ante Atlético Grau.
Otra opción para la 'U' es empatar un partido, ganar el otro y que Cusco pierda contra Grau. Así, le sacará 11 puntos de ventaja a falta de solo 9 en disputa, con lo cual será matemáticamente inalcanzable.
Próximos partidos de Universitario
Estos son los siguientes partidos de la 'U' que ya cuentan con programación confirmada. En la fecha 17, los cremas descansarán.
- Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario | jueves 23 de octubre
- Fecha 16: ADT vs Universitario | domingo 26 de octubre.
¿Cómo va Universitario en el Torneo Clausura?
Este es el panorama del Torneo Clausura tras el final de la fecha 15. La 'U' es el único líder, con 7 puntos más que el segundo lugar.
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|33
|13
|10
|3
|0
|25
|9
|+16
|2
|Cusco FC
|26
|13
|8
|2
|3
|21
|12
|+9
|3
|Alianza Lima
|24
|14
|7
|3
|4
|23
|16
|+7
|4
|Sporting Cristal
|22
|12
|6
|4
|2
|21
|8
|+13
|5
|FBC Melgar
|21
|15
|5
|6
|4
|20
|15
|+5
|6
|ADT
|21
|13
|6
|3
|4
|17
|17
|0
|7
|Deportivo Garcilaso
|21
|14
|5
|6
|3
|17
|17
|0
|8
|Comerciantes Unidos
|19
|13
|5
|4
|4
|15
|17
|-2
|9
|Cienciano
|18
|13
|5
|3
|5
|19
|17
|+2
|10
|Los Chankas
|18
|12
|6
|0
|6
|15
|24
|-9
|11
|Alianza Atlético
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|9
|+2
|12
|Sport Huancayo
|15
|14
|4
|3
|7
|24
|24
|0
|13
|Atlético Grau
|15
|13
|4
|3
|6
|16
|17
|-1
|14
|Sport Boys
|15
|14
|4
|3
|7
|12
|19
|-7
|15
|Alianza Universidad
|13
|13
|4
|1
|8
|15
|26
|-11
|16
|Juan Pablo II College
|11
|13
|2
|5
|6
|9
|16
|-7
|17
|Ayacucho FC
|11
|13
|3
|2
|8
|11
|21
|-10
|18
|UTC
|9
|13
|2
|3
|8
|11
|18
|-7
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0