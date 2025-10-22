HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
Fútbol Peruano

¿Qué resultados necesita Universitario para ser tricampeón de la Liga 1 en la próxima fecha del Torneo Clausura?

Aunque no podrá dar la vuelta frente a Sporting Cristal, el club crema tiene prácticamente en el bolsillo el 'tri', el cual podría celebrar en la siguiente jornada de la Liga 1.

A la 'U' le quedan 4 partidos más por jugar en este Torneo Clausura. Foto: Universitario
A la 'U' le quedan 4 partidos más por jugar en este Torneo Clausura. Foto: Universitario

Universitario de Deportes está cada vez más cerca de un histórico segundo tricampeonato en el fútbol peruano. El club crema, único líder del Torneo Clausura con buena ventaja sobre sus escoltas, tiene prácticamente en el bolsillo el título del certamen corto, que podría alcanzar en la siguiente jornada de producirse ciertos resultados.

Aunque su encuentro más próximo será el choque reprogramado ante Sporting Cristal, correspondiente a la fecha 14, matemáticamente no le alcanzará para ser campeón así le gane a los celestes. En cambio, para la jornada 16 podría obtener la corona incluso antes de jugar.

PUEDES VER: Paulo Autuori habló fuerte sobre las constantes quejas de Jorge Fossati en Liga 1: 'Es muy inteligente con las palabras'

lr.pe

¿Qué necesita Universitario para ser tricampeón en la próxima fecha?

Para salir campeón del Clausura, y por ende tricampeón de la Liga 1, Universitario debe ganarle a Cristal y ADT. De esta forma, sin depender de los resultados que obtenga Cusco FC, su más inmediato perseguidor en la tabla de posiciones, los dirigidos por Jorge Fossati conquistarán el título. También podría celebrar antes de su visita a Tarma siempre que derroten a los celestes y los cusqueños caigan ante Atlético Grau.

Otra opción para la 'U' es empatar un partido, ganar el otro y que Cusco pierda contra Grau. Así, le sacará 11 puntos de ventaja a falta de solo 9 en disputa, con lo cual será matemáticamente inalcanzable.

Próximos partidos de Universitario

Estos son los siguientes partidos de la 'U' que ya cuentan con programación confirmada. En la fecha 17, los cremas descansarán.

  • Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario | jueves 23 de octubre
  • Fecha 16: ADT vs Universitario | domingo 26 de octubre.

PUEDES VER: Jorge Fossati y su fuerte autocrítica pese a victoria de Universitario: 'Nos faltó tener la cabeza en su lugar'

lr.pe

¿Cómo va Universitario en el Torneo Clausura?

Este es el panorama del Torneo Clausura tras el final de la fecha 15. La 'U' es el único líder, con 7 puntos más que el segundo lugar.

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.
1Universitario 33 13 103 0 25 9 +16
2 Cusco FC 26 13 8 2 3 21 12 +9
3Alianza Lima24147342316+7
4Sporting Cristal 22 12 6 4 2 21 8 +13
5 FBC Melgar 21 15 5 6 4 20 15 +5
6 ADT 21 13 63 4 17 17 0
7 Deportivo Garcilaso 21 14 5 6 3 17 17 0
8 Comerciantes Unidos 19 13 5 4 4 15 17 -2
9 Cienciano 18 13 5 3 5 19 17 +2
10 Los Chankas 18 12 6 0 6 15 24 -9
11 Alianza Atlético 16 13 4 4 5 119 +2
12 Sport Huancayo 15 144 3 724240
13 Atlético Grau 15 134 3 6 1617 -1
14Sport Boys15144371219-7
15 Alianza Universidad 13 134 1 8 1526 -11
16Juan Pablo II College 11 132 5 6 916 -7
17Ayacucho FC 11 133 2 8 1121-10
18UTC 9 132 3 8 1118 -7
19Deportivo Binacional 0 0 0 0 0 0 0 0
