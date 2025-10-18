FC Cajamarca vs César Vallejo EN VIVO por Liga 2: hora y canales para ver la semifinal de la segunda división

FC Cajamarca y César Vallejo se enfrentarán este domingo 19 de octubre en la semifinal de vuelta de la Liga 2, tas un parejo encuentro de ida que acabó sin goles 0-0. El partido se llevará a cabo en el Estadio Cristo El Señor, desde la 1:00 p. m. Además, la transmisión del encuentro será mediante ATV, en su señal convencional como en el canal 709 HD y en el canal de YouTube de ATV.

Tras el encuentro, Unión Comercio jugará de local Estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto ante Deportivo Moquegua. El ‘Poderoso de San Martín’ intentará revertir la serie luego de haber perdido 2-1 en el partido de ida, disputado en el Estadio 25 de Noviembre. Sin duda, electrizante recta final de la segunda división.

¿A qué hora juega FC Cajamarca ante Universidad César Vallejo por las semifinal de la Liga 2?

La UCV y FC Cajamarca protagonizarán un partidazo por la semifinal de vuelta de la Liga 2. El duelo de ida fue bastante peleado e incluso no pudieron romper la igualdad en 90 minutos y terminó 0-0. Nadie quiere perderse la vuelta y por eso La República Deportes te juega los horarios.

Perú: 1:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

Bolivia: 2:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Brasil: 3:00 p.m.

Argentina: 3:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

¿Dónde ver el FC Cajamarca vs César Vallejo en vivo por TV?

El encuentro entre FC Cajamarca y César Vallejo se podrá seguir en directo por televisión a través de ATV, disponible en los canales 9 y 709 HD. Además, los aficionados podrán disfrutar del partido mediante la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de ATV.

Alineaciones entre Cajamarca vs Universidad César Vallejo:

Jonathan Medina: Jhan Vega, Brian Bernaola, Hairo Timana, Paulo Mesías; Axel Sánchez, Diego Cuadros, Paulo Goyoneche; Carlos Meza, Abel Casquete y Fernando Ocas.

César Vallejo: Máximo Rabines; Eduardo Caballero, Fernando Da Rosa, Joel Quispe, Alexis Rojas, Juan Morales, Malcom Correa, Sebastián Cavero, Miguel Cornejo, Adrián Ascues y Danilo Carando.

¿Cómo quedó el partido de ida entre Universidad César Vallejo ?

César Vallejo y FC Cajamarca no se sacaron ventaja en el partido de ida de la semifinal de la Liga 2 2025. En el estadio César Acuña Peralta se vivió un partidazo de principio a fin, donde el portero Jonathan Medina, del equipo visitante, fue la figura del encuentro al realizar grandes atajadas que salvaron a su equipo.

