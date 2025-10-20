HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Hallan sin vida a Cheikh Touré, promesa de 18 años del fútbol africano, víctima de presunta red de tráfico de personas

Conmoción en el fútbol internacional. Cheikh Touré, joven portero de Senegal, fue secuestrado bajo la promesa de acceder a una prueba con un club profesional, pero fue encontrado sin vida días después.

Cheikh Touré formaba parte de la academia Esprit Foot Yeumbeul. Foto: composición LR
Cheikh Touré formaba parte de la academia Esprit Foot Yeumbeul. Foto: composición LR

Una inquietante noticia sacude el mundo del fútbol juvenil en África: el joven arquero senegalés Cheikh Touré, de apenas 18 años, fue hallado sin vida en Ghana y habría sido víctima de una presunta red de tráfico de personas que utilizaba el fútbol como señuelo.

Según el comunicado oficial del Ministerio de Integración Africana y de Asuntos Exteriores de Senegal, Touré formaba parte de la academia Esprit Foot Yeumbeul, con sede en Senegal, y su muerte fue confirmada en Ghana el sábado 18 de octubre de 2025.

PUEDES VER: Gianluca Lapadula lamenta cambio en la selección peruana que tuvo como consecuencia quedar fuera del Mundial 2026: Perdimos nuestra esencia

lr.pe

Promesa de Senegal fallece por presunta red de tráfico de personas

El cuerpo fue hallado en la morgue de Ebenezer de Tafo, en la región Ashanti (aproximadamente 250 km de la capital ghanesa). Las primeras indagaciones señalan que Touré fue contactado con una oferta de prueba en un club profesional, dirigida hacia su traslado al extranjero. Luego de ello, habría sido víctima de un secuestro, seguido de un rescate exigido a su familia, que no alcanzó a reunir la suma solicitada.

El Ministerio senegalés ha llamado a extremar la prudencia respecto de ofertas no verificadas de fichajes o pruebas en el exterior, especialmente dirigidas a jóvenes en academias de formación.

PUEDES VER: Adrián Ugarriza marcó el gol del triunfo para su equipo al último minuto, pero fue expulsado por celebrar quitándose la camiseta

lr.pe

Repercusiones tras el fallecimiento de Cheikh Touré

La repercusión de este suceso ha motivado una reacción rápida por parte de las autoridades: la embajada de Senegal en Ghana coordina con la policía local un trabajo de investigación conjunta para esclarecer los detalles del crimen y asegurar la repatriación del cuerpo.

En paralelo, en el ámbito deportivo, se encendieron las alarmas sobre la vulnerabilidad de los jugadores juveniles frente a redes que pueden disfrazarse como oportunidades legítimas de desarrollo, aprovechando la aspiración de dar el salto a ligas profesionales.

