EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Bolivia vs Rusia EN VIVO: horario y canal TV para ver el amistoso internacional de fecha FIFA 2025

La Verde afrontará su segundo amistoso internacional de preparación para el repechaje al Mundial 2026. Revisa cómo seguir la transmisión del Bolivia vs Jordania por internet.

Bolivia buscará clasificar a su segundo Mundial en marzo del 2026. Foto: composición LR/Omar Neyra
¿Dónde ver el Bolivia vs Rusia en vivo? La Verde y la Sbornaya se enfrentarán este martes 14 de octubre en uno de los amistosos internacionales de fecha FIFA 2025. El compromiso tendrá lugar en el VTB Arena de Moscú, a partir de la 1.00 p. m. (hora boliviana), y la transmisión estará a cargo de las señales de Unitel y Fútbol Canal. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

La selección boliviana continúa con su preparación para afrontar el repechaje rumbo al Mundial 2026. Luego de imponerse ante Jordania, los dirigidos por Óscar Villegas buscarán cerrar su gira internacional con otra victoria en suelo ruso.

Las selecciones de Bolivia y Jordania se enfrentaron en Turquía por la fecha FIFA de octubre. Foto: Jordan Football Association.

PUEDES VER: Perú vs Rusia: cuándo y a qué hora juega la Bicolor su próximo amistoso por fecha FIFA

¿A qué hora juega Bolivia vs Rusia?

El partido Bolivia vs Rusia arrancará a las 1.00 p. m. en Bolivia (12.00 p. m. en Perú). Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

  • México: 11.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 12.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 1.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.00 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 2.00 p. m.
  • España: 7.00 p. m.

Canal de TV para ver el amistoso Bolivia vs Rusia

La transmisión del Bolivia vs Rusia en señal abierta estará a cargo de la señal de Unitel para todo el territorio boliviano; asimismo, los canales Tuves y Fútbol Canal son los cableoperadores autorizados por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Por otra parte, el suelo ruso se podrá seguir a través de matchtv.ru.

PUEDES VER: Kylian Mbappé y su analítico comentario sobre la selección española: 'Tienen jugadores que no saben lo que es un Mundial'

¿Dónde ver el Bolivia vs Rusia por internet?

Si estás interesado en seguir el partido entre Bolivia vs Rusia de forma online gratis a través de la plataforma streaming de Unitel.tv. Además, también puedes mantenerte al tanto de todas las incidencias con el minuto a minuto a través de la cobertura que realizará La República Deportes.

