Geray Motta fue uno de los goleadores de Alianza Lima en la Adidas Cup 2025. Foto: composición LR/Twitter/Alianza Lima

Alianza Lima es uno de los equipos que mejor se reforzó en el mercado de pases. El conjunto blanquiazul, que tiene como principal objetivo volver a levantar el trofeo de la Liga 1, sumó varios nombres de categoría en zona ofensiva. Más allá de las contrataciones de los goleadores Luis Ramos y Federico Girotti, muchos hinchas se vieron sorprendidos con la presencia de un joven delantero en el arranque de la pretemporada.

Con la gran aparición de Piero Cari, en la institución victoria buscan seguir apostando por sus canteros y su nueva promesa es Geray Motta, quien viene de romperla con la sub-16 íntima en la Adidas Cup 2025.

Geray Motta es una de las promesas de Alianza Lima y tiene contrato hasta el 2028. Foto: Instagram

Geray Motta, la nueva apuesta de Alianza Lima

Con solo 16 años, Geray Motta se encuentra trabajando a la par de jugadores como Paolo Guerrero en la pretemporada de Alianza Lima en Videna. El joven futbolista brilló en las inferiores del club victoriano y es una de las grandes promesas. A pesar de tener una fuerte competencia en zona ofensiva, no se descarta que puede ganarse un lugar en el primer equipo.

Partidos de Alianza Lima en el 2026

En los próximos días, los dirigidos por Pablo Guede partirán hacia territorio uruguayo para afrontar la Serie Río de La Plata. En dicho certamen internacional afrontarán 3 amistosos.

Alianza Lima vs Independiente | sábado 10 de enero | 7.00 p. m.

| sábado 10 de enero | 7.00 p. m. Alianza Lima vs Unión de Santa Fe | miércoles 14 de enero | 4.15 p. m.

| miércoles 14 de enero | 4.15 p. m. Alianza Lima vs Colo Colo | domingo 18 de enero | 7.00 p. m.

Refuerzos de Alianza Lima en el 2026

Alianza Lima contará con 7 incorporaciones para la presente temporada, en la que afrontará la Liga 1 y la Copa Libertadores.