Argentina vs Marruecos: fecha, hora y canal TV por la final del Mundial sub 20

Mientras que Argentina tiene 6 títulos del Mundial sub-20, Marruecos no posee ninguno. Foto: composición de LR/AFA/FIFA

La selección argentina sub-20, máxima ganadora del Mundial de la categoría, va en busca de una nueva corona para consolidar su dominio. Al frente, tendrá a la sorpresa de esta edición 2025 del torneo, Marruecos, representativo que por primera vez en su historia jugará la gran final del certamen.

La Albiceleste viene de imponerse a Colombia en semifinales por un reñido 1-0 gracias al gol de Mateo Silvetti. Los Leones del Atlas, por su parte, derrotaron 5-4 por penales a Francia luego de haber empatado 1-1 en el tiempo reglamentario.

¿Cuándo juega Argentina vs Marruecos por el Mundial sub-20?

La final entre Argentina y Marruecos por el Mundial sub-20 2025 se jugará este domingo 19 de octubre, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en Santiago de Chile.

¿A qué hora juega Argentina vs Marruecos por el Mundial sub-20?

Dependiendo del país en el que te ubiques, revisa la siguiente guía de horarios para que no te pierdas del partidazo. En Argentina, la acción empieza a partir de las 8.00 p. m.

Costa Rica, México: 5.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.

Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (lunes 20).

¿Qué canal transmite Argentina vs Marruecos por el Mundial sub-20?

En territorio argentino, el duelo definitorio contra Marruecos se podrá ver a través de los canales Telefe y DSports, por señal abierta y en TV por cable y/o satélite, respectivamente. DirecTV también transmitirá el encuentro para el extranjero (Sudamérica).

Pronóstico de Argentina vs Marruecos por el Mundial sub-20

Según las cuotas de las principales casas de apuestas, Argentina es clara favorita para imponerse a Marruecos.