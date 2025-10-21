Paolo Guerrero responde fuerte a las críticas por seguir jugando a los 41 años: "He sido campeón del mundo, he sido todo"
El delantero de Alianza Lima minimizó todos los cuestionamientos que ha recibido en las últimas semanas por su edad. El 'Depredador' dejó en claro que está más vigente que nunca tras la victoria ante Sport Huancayo.
Alianza Lima se hizo fuerte en condición de visita y derrotó 2-1 a Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Uno de los goles del compromiso fue obra de Paolo Guerrero, quien se encargó de encaminar el triunfo blanquiazul. El 'Depredador' fue titular y no solo fue crucial por su anotación, sino también por su liderazgo durante los minutos que estuvo en la cancha. A sus 41 años, Guerrero continúa demostrando toda su jerarquía y capacidad goleadora.
A propósito, una de las constantes críticas que ha recibido el atacante en este último tiempo es por el tema de su edad. Para algunos hinchas, Guerrero debería dejar su puesto para un delantero más joven. Ante estos cuestionamientos, el máximo goleador de la selección peruana decidió responder sin tapujos.
Paolo Guerrero responde a críticas por seguir jugando con Alianza Lima a los 41 años
En su regreso a Lima, Paolo Guerrero fue consultado sobre las críticas que recibe por su edad. El mítico atacante se mostró despreocupado y retó a que todos los que lo cuestionan jueguen al mismo nivel que él.
"Ah, por favor, qué se les puede hablar, no seas malo. He sido campeón del mundo, he sido todo, no seas malo pues. A la gente cuando juegue al nivel, ahí que me hablen. Que me llamen al teléfono cuando jueguen a ese nivel", declaró para la prensa local.
Paolo Guerrero se refiere a su renovación con Alianza Lima
En otro momento de la entrevista, Paolo Guerrero habló sobre su renovación con Alianza Lima. En principio, señaló que tiene vínculo hasta final de temporada y aún no ha conversado con la directiva para extenderlo.
"Yo tengo contrato todo este año, estoy tranquilo quiero terminar bien el año y ahí veremos. No me han dicho, pero ahorita estamos viendo el tema de conseguir los objetivos que se han planteado desde el comienzo", aseguró.