La fría reacción del ‘Tanque’ Arias al gol agónico de Universitario ante Ayacucho FC genera una ola de comentarios: “Lo narró con tristeza”

El periodista deportivo sorprendió a los fanáticos al mostrar poca euforia tras el tanto decisivo que le dio el triunfo a Universitario ante Ayacucho FC, desatando críticas y debates en redes sociales sobre su profesionalismo.

El periodista deportivo tuvo una fría reacción tras el gol agónico del 'Tunche' Rivera.
El periodista deportivo tuvo una fría reacción tras el gol agónico del 'Tunche' Rivera. | Foto: composición LR/TikTok/Universitario

El épico triunfo de Universitario de Deportes sobre Ayacucho FC, logrado sobre el final del partido en el Estadio Nacional, generó numerosas reacciones entre los hinchas del cuadro estudiantil. Sin embargo, en medio de la algarabía, lo más llamativo fue la fría reacción del periodista deportivo Jesús 'Tanque' Arias, quien compartía la transmisión del partido junto a Alan Díez y Pedro García en el programa 'Vamos al VAR'. El clip fue publicado en diversas plataformas digitales, provocando que muchos usuarios se pronunciaran, comentando tanto sus preferencias futbolísticas como cuestionando la ética profesional del comunicador.

La fría reacción de 'Tanque Arias' tras el gol del 'Tunche' Rivera

En plena transmisión en vivo, mientras comentaba el encuentro, el reconocido narrador y periodista deportivo no mostró la reacción habitual tras el centro del lateral ecuatoriano José Carabalí que permitió a José 'Tunche' Rivera marcar el segundo gol a favor de Universitario. El popular 'Tanque' permaneció sorprendentemente frío, sin la euforia que se le caracteriza.

PUEDES VER: Eddie Fleischman se rinde ante el Tunche Rivera tras agónico gol con Universitario: "Tiene una influencia enorme siendo suplente"

lr.pe

No obstante, pese a su fría reacción, junto a sus compañeros de transmisión alabó las fortalezas del equipo crema y describió la jugada del gol que hizo estallar el Estadio Nacional. Además, enfatizó que un equipo con tanta jerarquía como Universitario no se le puede dar por muerto hasta el pitazo final.

Los comentarios de los usuarios que dudan del profesionalismo del 'Tanque' Arias

Al difundirse en diversas plataformas digitales, la reacción del 'Tanque' provocó múltiples comentarios entre los aficionados, quienes cuestionaron el profesionalismo del periodista. Algunos señalaron que no es la primera vez que adopta una actitud similar ante los goles de la 'U', insinuando incluso su simpatía por el clásico rival del conjunto de 'Odriozola'.

PUEDES VER: Jorge Fossati y su fuerte autocrítica pese a victoria de Universitario: "Nos faltó tener la cabeza en su lugar"

lr.pe

Entre los mensajes más destacados se puede ver: ''Lo narró con más tristeza que el 28-11-20'', ''¿Por qué tanta alegría en la mesa?'', ''¡Qué falta de profesionalismo para narrar los partidos de la 'U'!'', ''¿A qué se debe esa alegría desbordante?, ''Sus caras, un poema'', ¡Cuánta emoción!''.

