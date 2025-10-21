HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Eddie Fleischman se rinde ante el Tunche Rivera tras agónico gol con Universitario: "Tiene una influencia enorme siendo suplente"

El periodista deportivo destacó la actuación del delantero José Rivera, quien anotó un gol agónico y se convirtió en el héroe del partido entre Universitario y Ayacucho FC.

Eddie Fleischman elogió al 'Tunche' Rivera por su agónico gol. Foto: Lr/Denganche
Eddie Fleischman quedó maravillado con el delantero José Rivera. El 'Tunche' se convirtió en el héroe del partido, tras anotar un gol de cabeza en el último minuto ante Ayacucho FC. La 'U' sufrió más de la cuenta, pero se aferró a la esperanza y al buen replanteo de Jorge Fossati. El bicampeón de la Liga 1 no encontraba la fórmula par abrir la muralla ayacuchana hasta que 'Spiderman' salió del banco de suplentes.

El 'Tunche' lleva once goles en la temporada, aunque no es titular. Sin duda, un suplente de lujo en la Liga 1 por su importante cuota goleadora en pocos minutos y el aire extra que le da a Universitario en la recta final del partido. Por este motivo, el experimentado periodista lo elogió.

PUEDES VER: Paulo Autuori habló fuerte sobre las constantes quejas de Jorge Fossati y Universitario en Liga 1: "Es muy inteligente con las palabras"

lr.pe

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre el 'Tunche' Rivera tras agónico gol con Universitario?

El comunicador se asombró por la capacidad goleadora que tiene Rivera siendo suplente. "Para el poco tiempo que juega el 'Tunche', siempre te deja algo. Aunque sea suplente y entre en el segundo tiempo o en los minutos finales, siempre marca diferencia. Tiene una influencia enorme considerando los pocos minutos que disputa", enfatizó Eddie Fleischman en el programa 'Denganche'.

Asimismo, el periodista reconoció la superioridad del los 'cremas'. La 'U' ganó con el corazón. Este equipo ha demostrado que gana con determinación y eso es algo que no tienen muchos equipos en el país. La banca de Universitario ha sido un gran diferencial a lo largo de la temporada. El armado del plantel. Eso es lo que permite que mantenga el ritmo y la intensidad hasta el final", sentenció Eddie Fleischman.

PUEDES VER: Franco Velazco tajante ante cuestionamientos por criticar estadio de Sporting Cristal: "Siempre defenderé a Universitario"

lr.pe

Fixture restante de Universitario en el Torneo Clausura

Universitario jugará dos partidos más en Lima y tendrá dos salidas a ciudades de altura. En la jornada 17, la 'U' descansará.

  • Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario | jueves 23 de octubre
  • Fecha 16: ADT vs Universitario | domingo 26 de octubre
  • Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso | pendiente de programación
  • Fecha 19: Los Chankas vs Universitario | pendiente de programación.

PUEDES VER: Néstor Gorosito confirma que seguirá como DT de Alianza Lima: "Nos han dado el contrato, lo hemos firmado"

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario ante Sporting Cristal?

El partido entre Universitario y Sporting Cristal, por la fecha 14 del Torneo Clausura, se jugará este jueves 23 de octubre desde las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional de Lima. La transmisión del encuentro irá a través del canal L1 Max.

