Eddie Fleischman quedó maravillado con el delantero José Rivera. El 'Tunche' se convirtió en el héroe del partido, tras anotar un gol de cabeza en el último minuto ante Ayacucho FC. La 'U' sufrió más de la cuenta, pero se aferró a la esperanza y al buen replanteo de Jorge Fossati. El bicampeón de la Liga 1 no encontraba la fórmula par abrir la muralla ayacuchana hasta que 'Spiderman' salió del banco de suplentes.

El 'Tunche' lleva once goles en la temporada, aunque no es titular. Sin duda, un suplente de lujo en la Liga 1 por su importante cuota goleadora en pocos minutos y el aire extra que le da a Universitario en la recta final del partido. Por este motivo, el experimentado periodista lo elogió.

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre el 'Tunche' Rivera tras agónico gol con Universitario?

El comunicador se asombró por la capacidad goleadora que tiene Rivera siendo suplente. "Para el poco tiempo que juega el 'Tunche', siempre te deja algo. Aunque sea suplente y entre en el segundo tiempo o en los minutos finales, siempre marca diferencia. Tiene una influencia enorme considerando los pocos minutos que disputa", enfatizó Eddie Fleischman en el programa 'Denganche'.

Asimismo, el periodista reconoció la superioridad del los 'cremas'. La 'U' ganó con el corazón. Este equipo ha demostrado que gana con determinación y eso es algo que no tienen muchos equipos en el país. La banca de Universitario ha sido un gran diferencial a lo largo de la temporada. El armado del plantel. Eso es lo que permite que mantenga el ritmo y la intensidad hasta el final", sentenció Eddie Fleischman.

Fixture restante de Universitario en el Torneo Clausura

Universitario jugará dos partidos más en Lima y tendrá dos salidas a ciudades de altura. En la jornada 17, la 'U' descansará.

Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario | jueves 23 de octubre

Fecha 16: ADT vs Universitario | domingo 26 de octubre

Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso | pendiente de programación

Fecha 19: Los Chankas vs Universitario | pendiente de programación.

¿Cuándo juega Universitario ante Sporting Cristal?

El partido entre Universitario y Sporting Cristal, por la fecha 14 del Torneo Clausura, se jugará este jueves 23 de octubre desde las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional de Lima. La transmisión del encuentro irá a través del canal L1 Max.