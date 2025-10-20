HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     
Fútbol Peruano

Universitario - Sporting Cristal: día, hora y canal de TV para ver el partido por el Torneo Clausura 2025

Los rimenses buscarán un triunfo para acercarse más al líder el Torneo Clausura de la Liga 1. Revisa el horario y cómo seguir el partido Sporting Cristal ante Universitario.

Universitario y Sporting Cristal se encuentran en los primeros lugares del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Universitario/Sporting Cristal
Universitario y Sporting Cristal se encuentran en los primeros lugares del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Universitario/Sporting Cristal

Universitario se encuentra muy cerca de obtener el tan ansiado tricampeonato. Luego de enfrentarse a Ayacucho FC, el equipo comandado por Jorge Fossati tendrá que disputar uno de los cotejos más complicados de la temporada: los cremas se verán las caras contra Sporting Cristal en el duelo reprogramado de la fecha 14 del Torneo Clausura. La transmisión de este clásico partido estará a cargo de la señal de L1 MAX.

Los dirigidos por Paulo Autuori son uno de los escoltas de Universtiario en la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Los rimenses vienen de imponerse de visita ante Deportivo Garcilaso y no pierden la ilusión de obtener el segundo certamen del año.

PUEDES VER: Gianluca Lapadula reveló que Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal lo llamaron para jugar en la Liga 1: 'Vamos a ver qué pasa'

lr.pe
El Sporting Cristal - Universitario solo se jugará con hinchada local. Foto: Sporting Cristal

El Sporting Cristal - Universitario solo se jugará con hinchada local. Foto: Sporting Cristal

¿A qué hora juegan Universitario - Sporting Cristal?

El enfrentamiento entre Universitario versus Sporting Cristal se jugará este jueves 23 de octubre a partir de la 8.00 p. m. (hora peruana).

Canal de TV del Universitario contra Sporting Cristal

El canal de TV para ver el Universitario y Sporting Cristal será L1 MAX en todo el Perú. Esta señal cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

  • Canadá: Fanatiz
  • México: Fanatiz
  • Puerto Rico: Fanatiz
  • USA: Fanatiz.

PUEDES VER: Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones actualizadas, clasificación a torneos internacionales y descenso

lr.pe

¿Dónde ver ONLINE Universitario - Sporting Cristal?

La plataforma L1 Max móvil será la encargada de transmitir el Universitario versus Sporting Cristal por internet. En caso no puedas acceder, otra opción para seguir el partido es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

¿En qué estadio jugarán Universitario - Sporting Cristal?

El escenario para este compromiso entre Universitario y Sporting Cristal será el estadio Nacional de Lima, recinto que tiene capacidad para albergar a más de 40.000 espectadores.

Notas relacionadas
'Flaco' Granda afirma que Universitario podría traer a Ricardo Gareca, pero no como DT: “Me dijeron que vuelve a Perú”

'Flaco' Granda afirma que Universitario podría traer a Ricardo Gareca, pero no como DT: “Me dijeron que vuelve a Perú”

LEER MÁS
Patrick Zubczuk lamenta la derrota de Deportivo Garcilaso frente a Sporting Cristal por el Torneo Clausura: “Estábamos en deuda”

Patrick Zubczuk lamenta la derrota de Deportivo Garcilaso frente a Sporting Cristal por el Torneo Clausura: “Estábamos en deuda”

LEER MÁS
Percy Olivares despotrica contra Franco Velazco por críticas a Sporting Cristal: "Ustedes tienen 2 futbolistas que renunciaron a la selección"

Percy Olivares despotrica contra Franco Velazco por críticas a Sporting Cristal: "Ustedes tienen 2 futbolistas que renunciaron a la selección"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
VER Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Torneo Clausura 2025

VER Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima - Sport Huancayo: día, hora y canal de TV para ver el partido por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima - Sport Huancayo: día, hora y canal de TV para ver el partido por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Gianluca Lapadula reveló que Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal lo llamaron para jugar en la Liga 1: "Vamos a ver qué pasa"

Gianluca Lapadula reveló que Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal lo llamaron para jugar en la Liga 1: "Vamos a ver qué pasa"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones actualizadas, clasificación a torneos internacionales y descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones actualizadas, clasificación a torneos internacionales y descenso

LEER MÁS
Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: horario, canal y posibles alineaciones del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: horario, canal y posibles alineaciones del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Patrick Zubczuk lamenta la derrota de Deportivo Garcilaso frente a Sporting Cristal por el Torneo Clausura: “Estábamos en deuda”

Patrick Zubczuk lamenta la derrota de Deportivo Garcilaso frente a Sporting Cristal por el Torneo Clausura: “Estábamos en deuda”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz: "Yo usé mi arma (...) yo disparé al suelo"

Temblor en Perú HOY, lunes 20 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025?

Fútbol Peruano

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025?

Gianluca Lapadula reveló que Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal lo llamaron para jugar en la Liga 1: "Vamos a ver qué pasa"

Patrick Zubczuk lamenta la derrota de Deportivo Garcilaso frente a Sporting Cristal por el Torneo Clausura: “Estábamos en deuda”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz: "Yo usé mi arma (...) yo disparé al suelo"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Poder Judicial ordena la libertad de los 4 manifestantes detenidos durante la marcha del 15 de octubre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025