Universitario - Sporting Cristal: día, hora y canal de TV para ver el partido por el Torneo Clausura 2025

Universitario se encuentra muy cerca de obtener el tan ansiado tricampeonato. Luego de enfrentarse a Ayacucho FC, el equipo comandado por Jorge Fossati tendrá que disputar uno de los cotejos más complicados de la temporada: los cremas se verán las caras contra Sporting Cristal en el duelo reprogramado de la fecha 14 del Torneo Clausura. La transmisión de este clásico partido estará a cargo de la señal de L1 MAX.

Los dirigidos por Paulo Autuori son uno de los escoltas de Universtiario en la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Los rimenses vienen de imponerse de visita ante Deportivo Garcilaso y no pierden la ilusión de obtener el segundo certamen del año.

El Sporting Cristal - Universitario solo se jugará con hinchada local. Foto: Sporting Cristal

¿A qué hora juegan Universitario - Sporting Cristal?

El enfrentamiento entre Universitario versus Sporting Cristal se jugará este jueves 23 de octubre a partir de la 8.00 p. m. (hora peruana).

Canal de TV del Universitario contra Sporting Cristal

El canal de TV para ver el Universitario y Sporting Cristal será L1 MAX en todo el Perú. Esta señal cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

Canadá: Fanatiz

México: Fanatiz

Puerto Rico: Fanatiz

USA: Fanatiz.

¿Dónde ver ONLINE Universitario - Sporting Cristal?

La plataforma L1 Max móvil será la encargada de transmitir el Universitario versus Sporting Cristal por internet. En caso no puedas acceder, otra opción para seguir el partido es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

¿En qué estadio jugarán Universitario - Sporting Cristal?

El escenario para este compromiso entre Universitario y Sporting Cristal será el estadio Nacional de Lima, recinto que tiene capacidad para albergar a más de 40.000 espectadores.