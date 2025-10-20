Universitario de Deportes volvió a lograr un triunfo agónico que lo mantiene como único líder y principal candidato al título en este Torneo Clausura 2025. El equipo crema sacó adelante un partido complicado ante Ayacucho FC gracias al gol a último minuto de José Rivera, quien apareció con un soberbio cabezazo para romper el empate en el Estadio Nacional.

El 'Tunche' esperó su oportunidad en el banco de suplentes y no decepcionó a los hinchas que colmaron las tribunas del Coloso de José Díaz. Al final del encuentro, aseguró que siempre estuvo tranquilo, pese a que determinado momento la 'U' se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Andy Polo, pues tenía el presentimiento de que pasaría "algo bonito".

José Rivera tras victoria agónica de Universitario: "Estaba tranquilo"

"Feliz porque logramos ganar, (Ayacucho) fue un equipo muy difícil de superar. Gracias a Dios lo logramos y nos mantenemos arriba", declaró el atacante para GOLPERU. "Estaba tranquilo porque sabía que el equipo iba a corresponder, sabía que iba a pasar algo bonito hoy", agregó.

Acerca de su suplencia, Rivera afirmó que su papel es el de ayudar al club. "Estamos para aportar al equipo. Si bien es cierto estoy afuera pero siempre estuve esperando mi momento. Quisiera que se repita esto, pero vamos para adelante nomás", dijo.

"Siempre me preparo, trabajo para este momento, por mí y mi familia. Gracias a Dios las cosas me salen y correspondo a lo que es la hinchada también", culminó en referencia a las muestras de cariño de parte de la afición.

¿Cuándo juega Universitario ante Sporting Cristal?

El partido entre Universitario y Sporting Cristal, por la fecha 14 del Torneo Clausura, se jugará este jueves 23 de octubre desde las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional de Lima. La transmisión del encuentro irá a través del canal L1 Max.