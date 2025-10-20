HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Temblor de magnitud 3,5 remeció hoy Chilca
Temblor de magnitud 3,5 remeció hoy Chilca     Temblor de magnitud 3,5 remeció hoy Chilca     Temblor de magnitud 3,5 remeció hoy Chilca     
Fútbol Peruano

José Rivera sobre su gol salvador para Universitario ante Ayacucho FC: "Sabía que iba a pasar algo bonito hoy"

Pese a que empezó en la banca de suplentes, el delantero de la 'U' se convirtió en el héroe de un partido complicado y poner a su equipo cada vez más cerca de ser tricampeón de la Liga 1.

José Rivera lleva 11 goles en esta Liga 1 2025. Foto: composición de LR/captura de GOLPERU
José Rivera lleva 11 goles en esta Liga 1 2025. Foto: composición de LR/captura de GOLPERU

Universitario de Deportes volvió a lograr un triunfo agónico que lo mantiene como único líder y principal candidato al título en este Torneo Clausura 2025. El equipo crema sacó adelante un partido complicado ante Ayacucho FC gracias al gol a último minuto de José Rivera, quien apareció con un soberbio cabezazo para romper el empate en el Estadio Nacional.

El 'Tunche' esperó su oportunidad en el banco de suplentes y no decepcionó a los hinchas que colmaron las tribunas del Coloso de José Díaz. Al final del encuentro, aseguró que siempre estuvo tranquilo, pese a que determinado momento la 'U' se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Andy Polo, pues tenía el presentimiento de que pasaría "algo bonito".

PUEDES VER: Paulo Autuori habló fuerte sobre las constantes quejas de Jorge Fossati en Liga 1: 'Es muy inteligente con las palabras'

lr.pe

José Rivera tras victoria agónica de Universitario: "Estaba tranquilo"

"Feliz porque logramos ganar, (Ayacucho) fue un equipo muy difícil de superar. Gracias a Dios lo logramos y nos mantenemos arriba", declaró el atacante para GOLPERU. "Estaba tranquilo porque sabía que el equipo iba a corresponder, sabía que iba a pasar algo bonito hoy", agregó.

Acerca de su suplencia, Rivera afirmó que su papel es el de ayudar al club. "Estamos para aportar al equipo. Si bien es cierto estoy afuera pero siempre estuve esperando mi momento. Quisiera que se repita esto, pero vamos para adelante nomás", dijo.

"Siempre me preparo, trabajo para este momento, por mí y mi familia. Gracias a Dios las cosas me salen y correspondo a lo que es la hinchada también", culminó en referencia a las muestras de cariño de parte de la afición.

PUEDES VER: Lapadula reveló que Alianza Lima, Universitario y Cristal lo llamaron para jugar en la Liga 1: 'Vamos a ver qué pasa'

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario ante Sporting Cristal?

El partido entre Universitario y Sporting Cristal, por la fecha 14 del Torneo Clausura, se jugará este jueves 23 de octubre desde las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional de Lima. La transmisión del encuentro irá a través del canal L1 Max.

Notas relacionadas
Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal de TV para ver el partido por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal de TV para ver el partido por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Universitario venció a Ayacucho FC con gol agónico del 'Tunche' Rivera y sigue firme en la cima del Torneo Clausura

Universitario venció a Ayacucho FC con gol agónico del 'Tunche' Rivera y sigue firme en la cima del Torneo Clausura

LEER MÁS
Paulo Autuori habló fuerte sobre las constantes quejas de Jorge Fossati y Universitario en Liga 1: "Es muy inteligente con las palabras"

Paulo Autuori habló fuerte sobre las constantes quejas de Jorge Fossati y Universitario en Liga 1: "Es muy inteligente con las palabras"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario venció a Ayacucho FC con gol agónico del 'Tunche' Rivera y sigue firme en la cima del Torneo Clausura

Universitario venció a Ayacucho FC con gol agónico del 'Tunche' Rivera y sigue firme en la cima del Torneo Clausura

LEER MÁS
Partidos de hoy, Liga 1 2025: tabla de posiciones del Torneo Clausura y resultados de la fecha 15

Partidos de hoy, Liga 1 2025: tabla de posiciones del Torneo Clausura y resultados de la fecha 15

LEER MÁS
Fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura: partidos restantes del club íntimo en la Liga 1 2025

Fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura: partidos restantes del club íntimo en la Liga 1 2025

LEER MÁS
Diego Rebagliati categórico sobre Luis Ramos tras presunto interés de Alianza Lima: "No es más que Guerrero y Barcos"

Diego Rebagliati categórico sobre Luis Ramos tras presunto interés de Alianza Lima: "No es más que Guerrero y Barcos"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones actualizadas, clasificación a torneos internacionales y descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones actualizadas, clasificación a torneos internacionales y descenso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Enseñaban a disparar a menores y filtraban información de víctimas: policías colaboraban con banda extorsiva Los Letales del Norte en Trujillo

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

José Pérez alerta tras archivo del caso Cócteles: "Afecta la forma cómo el Estado tiene que combatir el crimen"

Fútbol Peruano

Jugador de Sport Huancayo se quiebra en vivo por no poder regalarle un triunfo a su abuela ante Alianza Lima: "Justo vino ayer"

¿Dónde ver Universitario vs Ayacucho FC HOY EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones actualizadas, clasificación a torneos internacionales y descenso

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Pérez alerta tras archivo del caso Cócteles: "Afecta la forma cómo el Estado tiene que combatir el crimen"

Fiscal víctima de extorsión responde a criminales que la amenazan: "No me quedaré callada"

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025