HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes
Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes     Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes     Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes     
EN VIVO

AÑO NUEVO 2026: CUENTA REGRESIVA Y HORA MUNDIAL EN VIVO | #LR

Fútbol Peruano

El potente once de Alianza Lima con Federico Girotti como '9' para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026

Con la llegada de Federico Girotti, Alianza Lima buscará alzar el título de la Liga 1 y soñar con la Copa Libertadores. Los hinchas se ilusionan con los nuevos refuerzos para la temporada 2026.

Federico Girotti se presenta como una de las apuestas de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima
Federico Girotti se presenta como una de las apuestas de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

Con la llegada de Federico Girotti a Alianza Lima, los hinchas blanquiazules se han ilusionado con lograr alzarse con el título de la Liga 1 y también, ¿por qué no?, soñar con llegar a lo más alto de la Copa Libertadores. A poco de finalizar el año, el conjunto blanquiazul ha anunciado a varios jugadores de renombre como refuerzos para la temporada 2026.

Por su parte, Pablo Guedes contará con varios jugadores para poder darle rotación al equipo, ya que futbolistas como Luis Ramos y Jairo Vélez han sido catalogados como grandes refuerzos para el esquema íntimo. A continuación, el posible once titular que usaría el entrenador argentino para esta nueva temporada.

PUEDES VER: Pablo Ceppelini y su indirecta tras la salida de un jugador de Alianza Lima: “Mereces un lugar donde te valoren”

lr.pe

El potente once de Alianza Lima para Liga 1 y Copa Libertadores

Desde Alianza Lima se espera realizar una gran campaña y es por ello que han traído numerosos jugadores para alcanzar sus objetivos, tras una desastrosa temporada 2025 en la que no pudieron conseguir un título ni quedarse con el cupo de Perú 2. Este sería el once que Pablo Guedes usaría para el 2026.

  • Guillermo Viscarra, D' Alessandro Montenegro, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Eryc Castillo, Federico Girotti, Kevin Quevedo

PUEDES VER: Carlos Zambrano perdió apuesta de 100.000 soles contra streamer en partido de Fútbol 7: "Era para jugar media hora más"

lr.pe

Plantel de Alianza Lima 2026

De esta manera va tomando forma la plantilla que tendrá el club íntimo para la temporada 2026 de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

  • Arqueros: Guillermo Viscarra, Alejandro Duarte, Ángel de la Cruz
  • Defensas: D'Alessandro Montenegro, Josué Estrada, Marco Huamán, Carlos Zambrano, Rengo Garcés, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco, Cristian Carbajal
  • Mediocampistas: Pedro Aquino, Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Sergio Peña, Piero Cari, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Jairo Vélez
  • Delanteros: Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Gaspar Gentile, Alan Cantero, Luis Ramos, Paolo Guerrero, Federico Girotti.
Notas relacionadas
Pablo Ceppelini y su indirecta tras la salida de un jugador de Alianza Lima: “Mereces un lugar donde te valoren”

Pablo Ceppelini y su indirecta tras la salida de un jugador de Alianza Lima: “Mereces un lugar donde te valoren”

LEER MÁS
'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

LEER MÁS
Alianza Lima jugará 3 amistosos en la Serie Río de La Plata: fechas, horarios y rivales confirmados

Alianza Lima jugará 3 amistosos en la Serie Río de La Plata: fechas, horarios y rivales confirmados

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pablo Ceppelini y su indirecta tras la salida de un jugador de Alianza Lima: “Mereces un lugar donde te valoren”

Pablo Ceppelini y su indirecta tras la salida de un jugador de Alianza Lima: “Mereces un lugar donde te valoren”

LEER MÁS
Rodrigo Ureña se despide de Universitario con duro mensaje: "Me quedo con lo que es la 'U' real"

Rodrigo Ureña se despide de Universitario con duro mensaje: "Me quedo con lo que es la 'U' real"

LEER MÁS
Universitario cerraría su último fichaje extranjero: Héctor Fertoli deja Argentina para unirse al tricampeón peruano

Universitario cerraría su último fichaje extranjero: Héctor Fertoli deja Argentina para unirse al tricampeón peruano

LEER MÁS
Plantel de Alianza Lima 2026: así va quedando el equipo blanquiazul con los fichajes, salidas y renovaciones

Plantel de Alianza Lima 2026: así va quedando el equipo blanquiazul con los fichajes, salidas y renovaciones

LEER MÁS
'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

LEER MÁS
El nuevo formato que tendrá la Liga 1 2026: se aplicarán cambios sobre los cupos de extranjeros

El nuevo formato que tendrá la Liga 1 2026: se aplicarán cambios sobre los cupos de extranjeros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: últimas noticias tras choque de trenes en ruta turística

Los 5 lugares que nadie podrá visitar en 2026: museos, parques temáticos y otros sitios prohibidos

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Fútbol Peruano

'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

Plantel de Alianza Lima 2026: así va quedando el equipo blanquiazul con los fichajes, salidas y renovaciones

Mr. Peet critica la presencia de José Jerí en la reunión con Universitario y Alianza Lima: "¿Era necesaria?"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025