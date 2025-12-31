El potente once de Alianza Lima con Federico Girotti como '9' para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026
Con la llegada de Federico Girotti, Alianza Lima buscará alzar el título de la Liga 1 y soñar con la Copa Libertadores. Los hinchas se ilusionan con los nuevos refuerzos para la temporada 2026.
Con la llegada de Federico Girotti a Alianza Lima, los hinchas blanquiazules se han ilusionado con lograr alzarse con el título de la Liga 1 y también, ¿por qué no?, soñar con llegar a lo más alto de la Copa Libertadores. A poco de finalizar el año, el conjunto blanquiazul ha anunciado a varios jugadores de renombre como refuerzos para la temporada 2026.
Por su parte, Pablo Guedes contará con varios jugadores para poder darle rotación al equipo, ya que futbolistas como Luis Ramos y Jairo Vélez han sido catalogados como grandes refuerzos para el esquema íntimo. A continuación, el posible once titular que usaría el entrenador argentino para esta nueva temporada.
El potente once de Alianza Lima para Liga 1 y Copa Libertadores
Desde Alianza Lima se espera realizar una gran campaña y es por ello que han traído numerosos jugadores para alcanzar sus objetivos, tras una desastrosa temporada 2025 en la que no pudieron conseguir un título ni quedarse con el cupo de Perú 2. Este sería el once que Pablo Guedes usaría para el 2026.
- Guillermo Viscarra, D' Alessandro Montenegro, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Eryc Castillo, Federico Girotti, Kevin Quevedo
Plantel de Alianza Lima 2026
De esta manera va tomando forma la plantilla que tendrá el club íntimo para la temporada 2026 de la Liga 1 y la Copa Libertadores.
- Arqueros: Guillermo Viscarra, Alejandro Duarte, Ángel de la Cruz
- Defensas: D'Alessandro Montenegro, Josué Estrada, Marco Huamán, Carlos Zambrano, Rengo Garcés, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco, Cristian Carbajal
- Mediocampistas: Pedro Aquino, Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Sergio Peña, Piero Cari, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Jairo Vélez
- Delanteros: Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Gaspar Gentile, Alan Cantero, Luis Ramos, Paolo Guerrero, Federico Girotti.