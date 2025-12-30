Innova Sports, empresa propietaria de Sporting Cristal, confirmó el último lunes 29 de diciembre la "venta total" de la agencia de futbolistas Agref a un fondo internacional representado por la agencia Tactical Quotidian Lda. Mediante un comunicado, se detalla que el acuerdo será válido a partir del 1 de enero del 2026.

"El Grupo Innova Sports informa a la opinión pública y a todos sus stakeholders que, luego de un proceso de negociación desarrollado en los últimos meses, se ha concretado exitosamente la venta total de AGREF (Asesoría y Gestión Responsable de Futbolistas), la cual entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026", señalaron.

"La transacción se ha realizado a favor de un fondo internacional con presencia en Europa y Emiratos Árabes Unidos, representado en Portugal por la compañía Tactical Quotidian, liderada por el agente FIFA Tiago Elói Santos", agrega el documento.

Comunicado de venta de Agref. Foto: Innova Sports

El empresario portugués ya venía trabajando desde meses antes con varios futbolistas representados por Agref, como Renato Tapia, Sergio Peña, Didier La Torre, Bassco Soyer, entre otros. En sus redes sociales, Santos incluyó publicaciones en las que dio cuenta del fichaje de dichos jugadores por clubes del extranjero.

Jugadores de Agref en Sporting Cristal

La venta de la agencia, que ahora figura en redes sociales con su nuevo nombre, Agref Internacional, se da luego de años de cuestionamientos de parte de los hinchas de Sporting Cristal por un supuesto conflicto de intereses.

Para los simpatizantes del cuadro rimense, la presencia de un considerable número de jugadores de Agref en el plantel sería la prueba de este presunto conflicto. Actualmente, el conjunto de La Florida cuenta entre sus filas con Miguel Araujo, Luis Iberico, Martín Távara y Diego Otoya como parte del primer equipo.

Asimismo, en las divisiones menores figuran Arnold Cotito, Yamir Uculmana, Alexandro Fanárraga, entre otros. Además, jugadores como Fernando Pacheco, Gianfranco Chávez, Adrián Ugarriza y Leonardo Díaz también pasaron por el elenco cervecero en las últimas temporadas.