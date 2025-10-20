HOYSuscripcion LR Focus

Néstor Gorosito confirma que seguirá como DT de Alianza Lima: "Nos han dado el contrato, lo hemos firmado"

El experimentado entrenador reveló que tiene el respaldo de la directiva y seguirá al mando de Alianza Lima.

Néstor Gorosito llegó a Alianza Lima este 2025. Foto: captura de L1 Max.
Néstor Gorosito se convirtió en un tema de conversación en las redes sociales antes del encuentro contra Sport Huancayo al afirmar que cuenta con el apoyo incondicional de la directiva de Alianza Lima para continuar en su cargo como director técnico hasta el 2026.

"Yo no entro mucho al circo. Pertenezco al espectáculo, pero no al circo. Se han dicho muchas mentiras durante todo este tiempo. Nosotros tenemos el respaldo de los Navarro, de Cabada, de los jugadores. Seguramente esta semana que viene se anunciará todo. A nosotros nos han dado el contrato, lo hemos firmado y lo tiene el club. Así que la semana que viene seguro se anunciará", reveló en L1 MAX.

Noticia en desarrollo...

