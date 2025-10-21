HOYSuscripcion LR Focus

Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Deportes

Franco Velazco tajante ante cuestionamientos por criticar estadio de Sporting Cristal: "Siempre defenderé a Universitario"

El administrador de Universitario sorprendió con fuertes declaraciones, tras el agónico triunfo del bicampeón ante Ayacucho FC por el Torneo Clausura.

El administrador de la 'U' respondió fuerte luego del triunfo de la 'U'. Foto: Lr/Latin Media
El administrador de la 'U' respondió fuerte luego del triunfo de la 'U'. Foto: Lr/Latin Media

Universitario derrotó 2-1 a Ayacucho por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025, en el Estadio Nacional, con un agónico gol de José 'Tunche' Rivera para ilusionar a los hinchas 'cremas' con el histórico tricampeonato. El vigente campeón sufrió más de la cuenta, pero apareció el sentido 'arácnido' de su joven delantero, tras un espectacular pase del carrilero José Carabalí en el último minuto del partido.

La emoción hizo explotar a todos los seguidores 'merengues' y al nuevo administrador de la 'U'. Franco Velazco le respondió fuerte a sus principales críticos luego de cuestionar a Sporting Cristal y a la Liga 1 hace un par de días. Diversos programas deportivos y exfutbolistas lo reprocharon.

PUEDES VER: 'Flaco' Granda revela el principal motivo que impide el fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima: "Ahí la cosa puede cambiar"

lr.pe

¿Qué dijo Franco Velazco luego del agónico triunfo de Universitario ante Ayacucho?

El administrador no se guardó nada y arremetió con todo. "Yo soy responsable de la U y voy a salir a hablar las veces que me de la gana. A mí no me van a callar, ni amedrentar, en programas de la noche, diciendo que tengo o no que decir. Voy a hablar las veces que quiera", enfatizó Franco Velazco en zona mixta.

“No tengo nada que opinar al respecto, yo siempre lo he dicho cuando hablen de la ‘U’, un directivo de cualquier club, me corresponde a mí tener salir adelante porque yo soy el administrador de Universitario de Deportes, la responsabilidad cae sobre mí, Sub 18, Femenino, Liga 3, el primer equipo, federativos y escuelas también, soy el responsable de este club", sentenció el nuevo administrador.

PUEDES VER: Néstor Gorosito no tira la toalla con Alianza Lima en el Torneo Clausura: "Matemáticamente estamos expectantes"

lr.pe

José Rivera tras victoria agónica de Universitario: "Estaba tranquilo"

El 'Tunche' no pudo ocultar su emoción luego del importante gol. "Feliz porque logramos ganar, (Ayacucho) fue un equipo muy difícil de superar. Gracias a Dios lo logramos y nos mantenemos arriba", declaró el atacante para GOLPERU. "Estaba tranquilo porque sabía que el equipo iba a corresponder, sabía que iba a pasar algo bonito hoy", agregó.

"Siempre me preparo, trabajo para este momento, por mí y mi familia. Gracias a Dios las cosas me salen y correspondo a lo que es la hinchada también", culminó en referencia a las muestras de cariño de parte de la afición.

PUEDES VER: Paulo Autuori habló fuerte sobre las constantes quejas de Jorge Fossati y Universitario en Liga 1: "Es muy inteligente con las palabras"

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario ante Sporting Cristal?

El partido entre Universitario y Sporting Cristal, por la fecha 14 del Torneo Clausura, se jugará este jueves 23 de octubre desde las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional de Lima. La transmisión del encuentro irá a través del canal L1 Max.

