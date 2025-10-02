HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Federación de construcción civil y Sutep marchan al Congreso
EN VIVO | Federación de construcción civil y Sutep marchan al Congreso     EN VIVO | Federación de construcción civil y Sutep marchan al Congreso     EN VIVO | Federación de construcción civil y Sutep marchan al Congreso     
Deportes

Eddie Fleischman pide que se aclare la ausencia de Alex Valera en la Selección Peruana: “Es el mejor delantero nacional”

El periodista Eddie Fleischman cuestionó la falta de claridad sobre las razones que dejaron fuera a Alex Valera de anteriores convocatorias de la Selección Peruana, pese a su rendimiento en Universitario.

Alex Valera ha marcado un total de 14 goles en todo el año con Universitario de Deportes. Foto: composiciónLR/Andina/YouTube
Alex Valera ha marcado un total de 14 goles en todo el año con Universitario de Deportes. Foto: composiciónLR/Andina/YouTube

Durante varios meses, el nombre de Alex Valera fue motivo de especulación entre hinchas y periodistas debido a su ausencia en las listas de la Selección Peruana, a pesar de su alto rendimiento en Universitario de Deportes. La situación tomó fuerza cuando el reconocido periodista deportivo Eddie Fleischman se refirió al tema y pidió una explicación clara sobre el caso del delantero.

En medio de la expectativa por el debut de Manuel Barreto como técnico interino de la bicolor en el amistoso ante Chile, la reciente convocatoria de Valera parece cerrar momentáneamente el debate, aunque aún quedan preguntas sobre lo ocurrido durante los últimos procesos técnicos en la selección nacional.

PUEDES VER: ¡Con Diego Romero y Anderson Villacorta! Las sorpresas en primera lista de convocados de Manuel Barreto como DT de Perú para duelo con Chile

lr.pe

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre Alex Valera?

El periodista deportivo Eddie Fleischman, conductor del programa 'Full Deporte', fue enfático al cuestionar la falta de comunicación en torno a la exclusión de Alex Valera del equipo nacional en fechas anteriores. Fleischman calificó al atacante de Universitario como el mejor en su posición en los últimos años dentro del fútbol local.

“A mí me sigue llamando la atención el tema de Valera, que es el mejor delantero peruano de las últimas cinco temporadas. En el fútbol peruano es el goleador nacional en los últimos cinco años. La mayor cantidad de goles y asistencias. Protagonista en los títulos del bicampeonato de la ‘U’ y en este torneo también. Fuera de discusión su rendimiento con la ‘U’ después de haber vuelto de Arabia Saudita”, expresó Fleischman en su espacio televisivo.

El periodista también señaló que tanto la Federación Peruana de Fútbol como el propio jugador debieron dar mayores explicaciones para frenar los rumores. Según su análisis, la falta de claridad solo contribuyó a alimentar la especulación en torno a un posible conflicto interno en el vestuario.

Los presuntos problemas de Alex Valera con Paolo Guerrero y André Carrillo

Uno de los temas que más circularon en redes sociales y medios fue la posibilidad de que existieran tensiones entre Alex Valera y referentes históricos como Paolo Guerrero o André Carrillo, lo cual habría influido en su ausencia de la Selección Peruana.

Fleischman cuestionó que Valera nunca haya salido a desmentir estas versiones de forma directa, algo que, en su opinión, habría ayudado a aclarar el panorama. Mientras Carrillo sí negó públicamente haber tenido problemas con Valera, el delantero crema prefirió el silencio.

“La pregunta sigue siendo ¿qué pasa con la selección? Y el problema es que, aunque André Carrillo hizo su desmentido ‘yo nunca he tenido ningún problema con él’, nunca Valera ha hecho un desmentido con respecto a sus diferencias por la presencia de Guerrero y o de Carrillo”, insistió el periodista.

La incertidumbre creció luego de que el propio Óscar Ibáñez, quien asumió brevemente el mando de la selección, señalara que el delantero no fue considerado para los duelos ante Uruguay y Paraguay por razones personales, sin entrar en mayores detalles.

Alex Valera es convocado por Manuel Barreto para amistoso con Chile

En medio de estas polémicas, Manuel Barreto asumió de forma interina la dirección técnica de la Selección Peruana, y publicó su primera lista de convocados para el amistoso ante Chile, a disputarse el próximo 10 de octubre en Concepción. Entre las principales novedades figura el retorno de Alex Valera, quien vuelve a vestir la camiseta nacional.

En la nómina también aparecen otros atacantes como Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicoechea (Platense) y el joven Felipe Chávez (Bayern Múnich), quien podría hacer su debut con la blanquirroja. Así quedó la lista completa de convocados por Barreto:

  • Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).
  • Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .
  • Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).
  • Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicoechea (Platense), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).
Notas relacionadas
¿Por qué Pedro Gallese y Oliver Sonne no fueron convocados por Manuel Barreto? Las razones detrás de su ausencia

¿Por qué Pedro Gallese y Oliver Sonne no fueron convocados por Manuel Barreto? Las razones detrás de su ausencia

LEER MÁS
Felipe Chávez, 'joya' del Bayern Múnich, recibe su primer llamado a la selección peruana tras quedar fuera de la sub-20 de 'Chemo' del Solar

Felipe Chávez, 'joya' del Bayern Múnich, recibe su primer llamado a la selección peruana tras quedar fuera de la sub-20 de 'Chemo' del Solar

LEER MÁS
Gonzalo Jara, mundialista con Chile, se desespera con posibilidad de que Gustavo Álvarez llegue a Perú: “Dejarlo ir sería una tontera"

Gonzalo Jara, mundialista con Chile, se desespera con posibilidad de que Gustavo Álvarez llegue a Perú: “Dejarlo ir sería una tontera"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Raúl Ruidíaz sobre clasificación de la U. de Chile ante Alianza Lima: "Si ganaron, es porque estuvieron mucho mejor que el rival"

Raúl Ruidíaz sobre clasificación de la U. de Chile ante Alianza Lima: "Si ganaron, es porque estuvieron mucho mejor que el rival"

LEER MÁS
Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la nómina con varias sorpresas y sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero

Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la nómina con varias sorpresas y sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero

LEER MÁS
Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

LEER MÁS
Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

LEER MÁS
Padre de Renato Tapia y su contundente postura sobre designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "No era el indicado"

Padre de Renato Tapia y su contundente postura sobre designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "No era el indicado"

LEER MÁS
Felipe Chávez, 'joya' del Bayern Múnich, recibe su primer llamado a la selección peruana tras quedar fuera de la sub-20 de 'Chemo' del Solar

Felipe Chávez, 'joya' del Bayern Múnich, recibe su primer llamado a la selección peruana tras quedar fuera de la sub-20 de 'Chemo' del Solar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: Así se vive la protesta, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 2 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Deportes

Edison Flores sorprende con la edad máxima que tendrá la nueva lista de Manuel Barreto: "No sé, yo tengo 31"

Mr. Peet apunta sobre el VAR tras polémico pisotón de Inga en triunfo de Universitario: "Se maneja con criterios distintos"

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY y en qué canal ver por la Copa Libertadores Femenina 2025?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025