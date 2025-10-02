Alex Valera ha marcado un total de 14 goles en todo el año con Universitario de Deportes. Foto: composiciónLR/Andina/YouTube

Durante varios meses, el nombre de Alex Valera fue motivo de especulación entre hinchas y periodistas debido a su ausencia en las listas de la Selección Peruana, a pesar de su alto rendimiento en Universitario de Deportes. La situación tomó fuerza cuando el reconocido periodista deportivo Eddie Fleischman se refirió al tema y pidió una explicación clara sobre el caso del delantero.

En medio de la expectativa por el debut de Manuel Barreto como técnico interino de la bicolor en el amistoso ante Chile, la reciente convocatoria de Valera parece cerrar momentáneamente el debate, aunque aún quedan preguntas sobre lo ocurrido durante los últimos procesos técnicos en la selección nacional.

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre Alex Valera?

El periodista deportivo Eddie Fleischman, conductor del programa 'Full Deporte', fue enfático al cuestionar la falta de comunicación en torno a la exclusión de Alex Valera del equipo nacional en fechas anteriores. Fleischman calificó al atacante de Universitario como el mejor en su posición en los últimos años dentro del fútbol local.

“A mí me sigue llamando la atención el tema de Valera, que es el mejor delantero peruano de las últimas cinco temporadas. En el fútbol peruano es el goleador nacional en los últimos cinco años. La mayor cantidad de goles y asistencias. Protagonista en los títulos del bicampeonato de la ‘U’ y en este torneo también. Fuera de discusión su rendimiento con la ‘U’ después de haber vuelto de Arabia Saudita”, expresó Fleischman en su espacio televisivo.

El periodista también señaló que tanto la Federación Peruana de Fútbol como el propio jugador debieron dar mayores explicaciones para frenar los rumores. Según su análisis, la falta de claridad solo contribuyó a alimentar la especulación en torno a un posible conflicto interno en el vestuario.

Los presuntos problemas de Alex Valera con Paolo Guerrero y André Carrillo

Uno de los temas que más circularon en redes sociales y medios fue la posibilidad de que existieran tensiones entre Alex Valera y referentes históricos como Paolo Guerrero o André Carrillo, lo cual habría influido en su ausencia de la Selección Peruana.

Fleischman cuestionó que Valera nunca haya salido a desmentir estas versiones de forma directa, algo que, en su opinión, habría ayudado a aclarar el panorama. Mientras Carrillo sí negó públicamente haber tenido problemas con Valera, el delantero crema prefirió el silencio.

“La pregunta sigue siendo ¿qué pasa con la selección? Y el problema es que, aunque André Carrillo hizo su desmentido ‘yo nunca he tenido ningún problema con él’, nunca Valera ha hecho un desmentido con respecto a sus diferencias por la presencia de Guerrero y o de Carrillo”, insistió el periodista.

La incertidumbre creció luego de que el propio Óscar Ibáñez, quien asumió brevemente el mando de la selección, señalara que el delantero no fue considerado para los duelos ante Uruguay y Paraguay por razones personales, sin entrar en mayores detalles.

Alex Valera es convocado por Manuel Barreto para amistoso con Chile

En medio de estas polémicas, Manuel Barreto asumió de forma interina la dirección técnica de la Selección Peruana, y publicó su primera lista de convocados para el amistoso ante Chile, a disputarse el próximo 10 de octubre en Concepción. Entre las principales novedades figura el retorno de Alex Valera, quien vuelve a vestir la camiseta nacional.

En la nómina también aparecen otros atacantes como Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicoechea (Platense) y el joven Felipe Chávez (Bayern Múnich), quien podría hacer su debut con la blanquirroja. Así quedó la lista completa de convocados por Barreto: