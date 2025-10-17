HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Eddie Fleischman explica por qué Paolo Guerrero y Hernán Barcos deberían irse de Alianza Lima: “Falta un '9' a nivel internacional”

Eddie Fleischman dio su análisis sobre la situación del ataque de Alianza Lima, señalando que lo ideal sería cambiar a los delanteros y modificar la dinámica del juego ofensivo.

Eddie Fleishcman habló sobre Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Foto. composición LR/captura de Denganche/Liga 1
Eddie Fleishcman habló sobre Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Foto. composición LR/captura de Denganche/Liga 1

Eddie Fleischman dio su análisis sobre el ataque de Alianza Lima de cara a la siguiente temporada, señalando que Paolo Guerrero y Hernán Barcos deberían dejar el club blanquiazul, sobre todo considerando que el equipo busca realizar una buena campaña internacional en la Copa Libertadores.

En su análisis, el ‘Colorado’ dio a entender que en la Copa Sudamericana lo que le faltó al club íntimo fue un nueve de nivel internacional. Señaló que se debería cambiar el esquema de ataque y la dinámica del juego de Alianza, pues ambos delanteros no son jugadores que ganen la espalda. Además, reconoció que se necesita un plan a mediano y largo plazo.

Eddie Fleischman explica por qué Paolo Guerrero y Hernán Barcos deberían dejar Alianza Lima

"Yo insisto, si quieres competir a nivel internacional, lo que te exige la Copa Libertadores, ya no te alcanza ni Barcos ni Guerrero. A Alianza le ha faltado, a nivel internacional, un 9 de otro nivel. Mira los centros delanteros que destacan en la Libertadores y no hay forma. Mi decisión sería cambiar a los atacantes, cambiar la dinámica del juego ofensivo. La falta de variantes tiene que ver con que Guerrero no te puede picar detrás de un lateral, no puede ir por fuera; Barcos no es un 9 que va a ganar por velocidad, y tienen que recibir de espaldas y volantear. El plan está en mediano y largo plazo, no se puede seguir pensando en jugadores para seis meses o una temporada más", explicó el periodista deportivo en el programa 'Denganche'.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima se medirá este lunes 20 ante Sport Huancayo por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro se disputará en el Estadio IPD de Huancayo, recinto con capacidad para 20.000 aficionados.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC23127231911+8
3Alianza Lima21136342115+6
4Alianza Lima21136342015+5
5Deportivo Garcilaso21135621716+1
6ADT211363417170
7Sporting Cristal1911542208+12
8Cienciano18125341815+3
9Alianza Atlético1612444118+3
10Comerciantes Unidos16124441417-3
11Sport Huancayo15134352322+1
12Atlético Grau15124351615+1
13Los Chankas15113441424-10
14Alianza Universidad13134181526-11
15Sport Boys12133371119-8
16Juan Pablo II1112255915-6
17Ayacucho FC11123271019-9
18UTC612138918−9
19Deportivo Binacional00000000
