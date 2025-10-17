Eddie Fleischman dio su análisis sobre el ataque de Alianza Lima de cara a la siguiente temporada, señalando que Paolo Guerrero y Hernán Barcos deberían dejar el club blanquiazul, sobre todo considerando que el equipo busca realizar una buena campaña internacional en la Copa Libertadores.

En su análisis, el ‘Colorado’ dio a entender que en la Copa Sudamericana lo que le faltó al club íntimo fue un nueve de nivel internacional. Señaló que se debería cambiar el esquema de ataque y la dinámica del juego de Alianza, pues ambos delanteros no son jugadores que ganen la espalda. Además, reconoció que se necesita un plan a mediano y largo plazo.

Eddie Fleischman explica por qué Paolo Guerrero y Hernán Barcos deberían dejar Alianza Lima

"Yo insisto, si quieres competir a nivel internacional, lo que te exige la Copa Libertadores, ya no te alcanza ni Barcos ni Guerrero. A Alianza le ha faltado, a nivel internacional, un 9 de otro nivel. Mira los centros delanteros que destacan en la Libertadores y no hay forma. Mi decisión sería cambiar a los atacantes, cambiar la dinámica del juego ofensivo. La falta de variantes tiene que ver con que Guerrero no te puede picar detrás de un lateral, no puede ir por fuera; Barcos no es un 9 que va a ganar por velocidad, y tienen que recibir de espaldas y volantear. El plan está en mediano y largo plazo, no se puede seguir pensando en jugadores para seis meses o una temporada más", explicó el periodista deportivo en el programa 'Denganche'.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima se medirá este lunes 20 ante Sport Huancayo por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro se disputará en el Estadio IPD de Huancayo, recinto con capacidad para 20.000 aficionados.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025