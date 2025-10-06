HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     
Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte
Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     
Fútbol Peruano

Eddie Fleischman revela la posible razón por la que Kevin Quevedo fue desconvocado de la selección peruana: “Por eso, Ferrari lo respaldó”

Kevin Quevedo se convirtió en el primer desconvocado de la selección peruana de fútbol por problemas personales, según informó la FPF mediante un comunicado.

Eddie Fleischman habló sobre la desconvocatoria de Kevin Quevedo. Foto: composición LR/captura de YouTube/difusión
Eddie Fleischman habló sobre la desconvocatoria de Kevin Quevedo. Foto: composición LR/captura de YouTube/difusión

El pasado 2 de octubre, Kevin Quevedo se convirtió en el primer desconvocado de la selección peruana dirigida por Manuel Barreto. Según argumentó la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la decisión se debió a problemas personales, tal como se indicó en el comunicado oficial. Sin embargo, no se brindaron mayores detalles, lo que ha generado diversas especulaciones.

Por su parte, el periodista deportivo Eddie Fleischman, durante la transmisión del programa 'Full Deportes', dio a conocer una posible razón, según sus fuentes, sobre por qué Quevedo habría solicitado su desconvocatoria. En sus palabras, el motivo estaría relacionado con su pareja e hijos, razón por la cual Jean Ferrari le expresó su apoyo a través de redes sociales.

PUEDES VER: Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

lr.pe

¿Por qué Kevin Quevedo fue desconvocado de la selección peruana?

Yo tengo una versión recogida por mi 'dron'. La Federación anunció su desconvocatoria, hasta ahí uno decía '¿pasó lo mismo que Valera?'. Luego, Jean Ferrari, que reapareció después de tiempo en la red 'X', puso un tweet que decía que respaldan en todo a Kevin Quevedo", explicó en un primer momento.

"Todo parece indicar, según lo que ha recogido mi 'dron', que Kevin Quevedo tiene un problema serio a nivel familiar, a nivel de pareja, hijos, una situación de su foro privado, familiar. Pero que impide auténticamente que él pueda estar enfocado en la selección en estos días y en este partido con Chile. Por eso, Jean Ferrari salió a respaldarlo, porque han considerado que las razones esgrimidas por Quevedo son atendibles", finalizó Fleischman.

PUEDES VER: Manuel Barreto responde fuerte a Óscar Ibáñez por decir que encontró otra lista de convocados: "No necesito justificar mi reputación"

lr.pe

Lista de convocados de la selección peruana para amistoso contra Chile

  • Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Banfield)
  • Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), César Inga (Universitario de Deportes), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys), Marcos López (FC Copenhague)
  • Volantes: Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario de Deportes), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jairo Concha (Universitario de Deportes)
  • Delanteros: Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Bryan Reyna (Belgrano), Joao Grimaldo (Riga FC).
Notas relacionadas
Eddie Fleischman pide que se aclare la ausencia de Alex Valera en la Selección Peruana: “Es el mejor delantero nacional”

Eddie Fleischman pide que se aclare la ausencia de Alex Valera en la Selección Peruana: “Es el mejor delantero nacional”

LEER MÁS
Eddie Fleischman cuestiona duramente a Carlos Zambrano por sus reiteradas expulsiones que perjudican a Alianza Lima: ''No lo deberían tener en su plantel''

Eddie Fleischman cuestiona duramente a Carlos Zambrano por sus reiteradas expulsiones que perjudican a Alianza Lima: ''No lo deberían tener en su plantel''

LEER MÁS
Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir como DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir como DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

LEER MÁS
Mr. Peet se pronuncia sobre abrupta interrupción del partido de Alianza Lima en L1 Max: "Escapa de nuestra responsabilidad"

Mr. Peet se pronuncia sobre abrupta interrupción del partido de Alianza Lima en L1 Max: "Escapa de nuestra responsabilidad"

LEER MÁS
Manuel Barreto y su determinante mensaje tras convocatoria Alexander Robertson por Australia: “Aquellos que quieran venir, que vengan”

Manuel Barreto y su determinante mensaje tras convocatoria Alexander Robertson por Australia: “Aquellos que quieran venir, que vengan”

LEER MÁS
Hernán Barcos lanzó fuerte mensaje tras derrota de Alianza Lima: "Me da mucha pena hacia dónde va el fútbol peruano"

Hernán Barcos lanzó fuerte mensaje tras derrota de Alianza Lima: "Me da mucha pena hacia dónde va el fútbol peruano"

LEER MÁS
Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

LEER MÁS
¿Por qué habrá playoffs sí o sí en la Liga 1 2025 aun si Universitario sale campeón de forma directa?

¿Por qué habrá playoffs sí o sí en la Liga 1 2025 aun si Universitario sale campeón de forma directa?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Fútbol Peruano

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Jorge Soto explica por qué Paulo Autuori no fue a la conferencia de prensa tras derrota de Sporting Cristal: "Por eso he estado acá"

'Chiquito' Flores lanza fuerte crítica a la FPF por falta de apoyo al fútbol de menores: “Los chicos terminan pagando para jugar”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025