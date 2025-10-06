El pasado 2 de octubre, Kevin Quevedo se convirtió en el primer desconvocado de la selección peruana dirigida por Manuel Barreto. Según argumentó la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la decisión se debió a problemas personales, tal como se indicó en el comunicado oficial. Sin embargo, no se brindaron mayores detalles, lo que ha generado diversas especulaciones.

Por su parte, el periodista deportivo Eddie Fleischman, durante la transmisión del programa 'Full Deportes', dio a conocer una posible razón, según sus fuentes, sobre por qué Quevedo habría solicitado su desconvocatoria. En sus palabras, el motivo estaría relacionado con su pareja e hijos, razón por la cual Jean Ferrari le expresó su apoyo a través de redes sociales.

¿Por qué Kevin Quevedo fue desconvocado de la selección peruana?

Yo tengo una versión recogida por mi 'dron'. La Federación anunció su desconvocatoria, hasta ahí uno decía '¿pasó lo mismo que Valera?'. Luego, Jean Ferrari, que reapareció después de tiempo en la red 'X', puso un tweet que decía que respaldan en todo a Kevin Quevedo", explicó en un primer momento.

"Todo parece indicar, según lo que ha recogido mi 'dron', que Kevin Quevedo tiene un problema serio a nivel familiar, a nivel de pareja, hijos, una situación de su foro privado, familiar. Pero que impide auténticamente que él pueda estar enfocado en la selección en estos días y en este partido con Chile. Por eso, Jean Ferrari salió a respaldarlo, porque han considerado que las razones esgrimidas por Quevedo son atendibles", finalizó Fleischman.

