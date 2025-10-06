Eddie Fleischman revela la posible razón por la que Kevin Quevedo fue desconvocado de la selección peruana: “Por eso, Ferrari lo respaldó”
Kevin Quevedo se convirtió en el primer desconvocado de la selección peruana de fútbol por problemas personales, según informó la FPF mediante un comunicado.
El pasado 2 de octubre, Kevin Quevedo se convirtió en el primer desconvocado de la selección peruana dirigida por Manuel Barreto. Según argumentó la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la decisión se debió a problemas personales, tal como se indicó en el comunicado oficial. Sin embargo, no se brindaron mayores detalles, lo que ha generado diversas especulaciones.
Por su parte, el periodista deportivo Eddie Fleischman, durante la transmisión del programa 'Full Deportes', dio a conocer una posible razón, según sus fuentes, sobre por qué Quevedo habría solicitado su desconvocatoria. En sus palabras, el motivo estaría relacionado con su pareja e hijos, razón por la cual Jean Ferrari le expresó su apoyo a través de redes sociales.
¿Por qué Kevin Quevedo fue desconvocado de la selección peruana?
Yo tengo una versión recogida por mi 'dron'. La Federación anunció su desconvocatoria, hasta ahí uno decía '¿pasó lo mismo que Valera?'. Luego, Jean Ferrari, que reapareció después de tiempo en la red 'X', puso un tweet que decía que respaldan en todo a Kevin Quevedo", explicó en un primer momento.
"Todo parece indicar, según lo que ha recogido mi 'dron', que Kevin Quevedo tiene un problema serio a nivel familiar, a nivel de pareja, hijos, una situación de su foro privado, familiar. Pero que impide auténticamente que él pueda estar enfocado en la selección en estos días y en este partido con Chile. Por eso, Jean Ferrari salió a respaldarlo, porque han considerado que las razones esgrimidas por Quevedo son atendibles", finalizó Fleischman.
Lista de convocados de la selección peruana para amistoso contra Chile
- Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Banfield)
- Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), César Inga (Universitario de Deportes), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys), Marcos López (FC Copenhague)
- Volantes: Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario de Deportes), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jairo Concha (Universitario de Deportes)
- Delanteros: Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Bryan Reyna (Belgrano), Joao Grimaldo (Riga FC).