Fútbol Peruano

Gianluca Lapadula reveló que Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal lo llamaron para jugar en la Liga 1: "Vamos a ver qué pasa"

El delantero ítalo-peruano no descartó jugar algún día en la Liga 1, pero remarcó que por el momento está enfocado en mejorar su nivel en Spezia.

Gianluca Lapadula no descartó jugar en la Liga 1. Foto: composición LR/captura de Enfocados
Gianluca Lapadula no descartó jugar en la Liga 1. Foto: composición LR/captura de Enfocados

La Liga 1 ha tocado la puerta de Gianluca Lapadula. El delantero ítalo-peruano es el deseo de varios equipos del campeonato local e incluso ya lo llamaron para conocer su presente en Spezia de la Serie B. Así lo reveló el propio atacante, quien aseguró que ha recibido la llamada de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal. Sin embargo, remarcó que aún quiere jugar un par de temporadas más en Europa y dar lo mejor de sí mismo en su actual equipo.

Justamente, en los últimos partidos, Lapadula volvió a reencontrarse con el gol después de largos meses de sequía. A sus 35 años, quiere seguir destacando en el Viejo Continente, pero no descarta la posibilidad de jugar algún día en territorio peruano.

Gianluca Lapadula revela que Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal lo llamaron

"Me han llamado de varios clubes, como Alianza, la 'U', también Cristal. Pero, en este momento, estoy enfocado con mi equipo, con el Spezia. Vamos a ver lo que pasa. Yo tengo mucho cariño hacia el Perú, eso sin duda. Nunca se sabe", dijo Lapadula en el podcast 'Enfocados', de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Posteriormente, se refirió a cómo marcha en la liga con su actual institución. "Estoy muy contento en este momento porque he vuelto después de una lesión al tobillo. Es muy importante, pero no estamos en un buen momento con los resultados. Pero yo veo muy bien a mi equipo. Hay que salir de esta situación. Tengo 1 año más de contrato", agregó.

¿Cuál es el actual valor de mercado de Gianluca Lapadula?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Gianluca Lapadula tiene un valor en el mercado de 750.000 euros.

