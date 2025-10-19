HOYSuscripcion LR Focus

¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?
Deportes

Julinho y la vez que sorprendió a Mr Peet al revelar que valía más que Bebeto en Flamengo: "¿40 millones por ti?"

El exfutbolista, destacado en la Sub 17 de Brasil, compartió equipo con Bebeto. Su velocidad y habilidad lo convirtieron en el jugador más valioso antes de llegar a Sporting Cristal.

Mr Peet quedó impactado por el precio de Julinho. Foto: Lr/ A Presión

Julinho sorprendió en A Presión al revelar que en su mejor momento valía 40 millones de dólares e incluso superando los 20 millones de Bebeto en Flamengo, aunque no se llegó a concretar la operación. El exfutbolista de Sporting Cristal reveló que tuvo la oportunidad de compartir equipo en la Sub 17 del 'Scratch' con el icónico José Roberto Gama de Oliveira. No obstante, ambas figuras tomaron diferentes caminos en el Brasil.

El referente de Sporting Cristal inició su carrera en el club Vitoria y se convirtió en el centro de atención cuando Flamengo mostró interés en adquirir su ficha. Julinho fue considerado el jugador más valioso de esa camada Sub 17 por su velocidad y desequilibrio. Sin embargo, no pudo mantener el nivel en el exigente Brasileirao.

PUEDES VER: Jefferson Farfán y la sorprendente propuesta que le hizo a Gianluca Lapadula : "Si va a Alianza Lima, yo pongo de la mía"

¿Qué dijo Julinho en A Presión sobre su elevado precio en Brasil?

El exfutbolista 'celeste' asombró a todo el panel de A presión al asegurar que valía más que 'Bebeto'. "Flamengo pagó 20 millones por Bebeto y yo valía 40 millones", explicó Julinho al periodista Mr Peet. El comunicador refutó "¿40 millones por ti y eras más caro que Bebeto?". El conocido brasileño respondió: "Tengo pruebas e incluso cuando estuve a préstamo a Flamengo era el más caro", aclaró Júlio César de Andrade Moura.

El futbolista también jugó en Avaí FC, Trez y Fortaleza, pero fue en 1991 cuando dejó una huella significativa al unirse a Defensor Lima. En su primera temporada, participó en 34 encuentros y logró marcar 8 goles, lo que le valió el reconocimiento de la afición. En 1992, su rendimiento se mantuvo en ascenso, jugando en 25 partidos y anotando 9 tantos. Este desempeño lo llevó a iniciar el mejor capítulo en su trayectoria en Sporting Cristal.

PUEDES VER: Erick Noriega recibió elogios de prestigioso medio brasileño tras la victoria de Gremio ante Sao Paulo: "Mantuvo su nivel"

¿Julinho jugó en Europa antes de llegar a Sporting Cristal?

Según contó en la reciente edición del programa "A presión", señaló que entre los 21 y 22 años probó suerte en el fútbol italiano al fichar por el ASD Pozzallo Calcio de la Serie C. Luego de permanecer un año en dicho equipo, que actualmente disputa torneos regionales en Italia, retornó a su país para defender al Fortaleza y al Treze antes de llegar al fútbol peruano.

PUEDES VER: Leao Butrón y su irónico mensaje tras críticas de administrador de Universitario a Sporting Cristal: "Imiten el agravio y la soberbia"

¿Cuántos títulos ganó Julinho en Sporting Cristal?

El brasileño con la camiseta celeste logró cuatro títulos nacionales, dos Torneos Apertura y dos Clausura. Sumado a ello, disputó cuatro ediciones de la Copa Merconorte y fue subcampeón de la Copa Libertadores de 1997.

