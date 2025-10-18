HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Jugador de Ayacucho FC sobre partido contra Universitario: "El solo nombre del rival ya te motiva"

El delantero Juan Lucumí resaltó la grandeza del club crema al resaltar su capacidad de "sacar partidos adelante como sea", pero advirtió que buscan un buen resultado para salvarse del descenso.

Juan Lucumí aseguró que enfrentar a Universitario será "una linda experiencia". Foto: composición de LR/Marco Cotrina/captura de L1 Max
Juan Lucumí aseguró que enfrentar a Universitario será "una linda experiencia". Foto: composición de LR/Marco Cotrina/captura de L1 Max

Cada uno de los partidos que le quedan por jugar a Universitario en esta recta final del Torneo Clausura será clave para su objetivo de salir tricampeón de la Liga 1. El desafío más próximo del club crema es Ayacucho FC, equipo cuyos jugadores se sienten "motivados" por el solo hecho de disputar este encuentro, según indicó el colombiano Juan Lucumí.

"Contra la 'U' es un partido que con el solo nombre del rival ya te motivas, te da cierto ánimo. Para nosotros va a ser una linda experiencia, trataremos de sacar un buen resultado y seguir cumpliendo con el objetivo que tenemos que es salvar la categoría", declaró el extremo en una reciente entrevista con L1 Max.

PUEDES VER: Julio César Uribe revela que Sporting Cristal analiza jugar a doble hinchada contra Universitario

lr.pe

Juan Lucumí sobre Universitario: "Como sea saca partidos adelante"

El atacante de los zorros también destacó la capacidad del cuadro dirigido por Jorge Fossati para salir airoso de las dificultades que en ocasiones se le presentan. "Uno ve a veces que la 'U' con su grandeza, con el estadio imponente que tiene, como sea te saca partidos adelante, te gana partidos que por ahí uno ve complicados", dijo.

Lucumi, quien marcó el gol del empate para su equipo en el último partido, agregó que el ambiente es bueno en el plantel pese a las dos bajas que tendrán frente a los estudiantiles por las expulsiones de Manuel Ganoza y Alonso Tamariz.

"(El equipo) llega con buen ánimo, contentos. Queríamos ganar el partido contra ADT, pero por cómo se dieron las circunstancias, con dos jugadores expulsados, para nosotros fue un buen resultado rescatar ese punto", consideró.

PUEDES VER: Jorge Fossati volvió a cuestionar la programación de la Liga 1: 'No nos gusta, Universitario va en desventaja'

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario vs Ayacucho FC?

El partido entre Universitario y Ayacucho FC, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, se jugará este lunes 20 de octubre desde las 8.00 p. m. El elenco estudiantil no podrá usar el Estadio Monumental U Marathon, sede habitual para sus juegos en condición de local, debido a los trabajos de refacción de cara a la final de la Copa Libertadores. Por ello, tendrá que 'mudarse' al Estadio Nacional.

