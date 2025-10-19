Sporting Cristal le puso fin a las especulaciones en torno al partido contra Universitario por la Liga 1 2025. Aunque fue el propio Julio César Uribe, director general de fútbol del club rimense, quien sugirió la posibilidad de contar con ambas hinchadas para dicho encuentro, desde La Florida confirmaron que el duelo se jugará únicamente con público local.

Vía redes sociales, el cuadro cervecero informó que solo se permitirá la entrada a sus hinchas, tal como estaba previsto en un inicio. Junto con este anuncio, la institución bajopontina pidió a sus aficionados acudir al estadio para acompañar al equipo.

El partido ante la 'U' se jugará una semana después de la programación original. Foto: Sporting Cristal

Sporting Cristal pide a sus hinchas ir al estadio

"Porque la celeste es la razón de nuestras vidas... ¡Este partido lo ganamos todos juntos! Con nuestra gente, con nuestros colores... ¡con nuestra paSCión! Respondamos en la cancha y en la tribuna: alienta a la celeste este jueves", fue el mensaje compartido por la cuenta oficial de Sporting Cristal.

Desde hace algunas fechas, los dirigidos por Paulo Autuori han jugado como locales con escasa presencia de gente en las tribunas. Al margen de factores como el horario, este alejamiento del público se debe al descontento general que existe hacia la directiva del club por los malos resultados obtenidos este año, tanto a nivel local como internacional.

Para el cruce frente a los cremas, Cristal puso a la venta entradas desde 34,90 soles en la tribuna popular. Los boletos se pueden comprar de forma virtual en la plataforma Joinnus.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Universitario?

El partido entre Cristal y la 'U' se disputará el jueves 23 de octubre, desde las 8.00 p. m., en el Estadio Nacional de Lima. El cotejo debía jugarse el miércoles 15, pero la Policía no dio las garantías debido al paro nacional que se realizó ese mismo día.